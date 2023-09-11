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足球／在家友誼賽卻慘遭日本血洗 德國國家隊教頭被炒魷魚了

中央社／ 柏林10日綜合外電報導
4屆世界盃冠軍德國足球隊9日在家與日本友誼賽竟1：4慘敗，國家隊總教練佛利克（Hansi Flick）慘遭開除。 路透社資料照
4屆世界盃冠軍德國足球隊9日在家與日本友誼賽竟1：4慘敗，國家隊總教練佛利克（Hansi Flick）慘遭開除。 路透社資料照

4屆世界盃冠軍德國足球隊9日在家與日本友誼賽竟1比4慘敗。眼見明年在自家有賽事的歐國盃（Euro 2024）將至卻不見振作，德國隊今天開除總教練佛利克（Hansi Flick）。

路透社報導，德國去年在卡達世足賽又是小組賽被淘汰無緣進16強，近幾個月表現依然平庸，讓德國足球協會（DFB）開始擔心明年在自家踢歐國盃，佛利克（Hansi Flick）被開除並不意外。

德國贏得2014年世足賽冠軍時，佛利克擔任主帥勒夫（Joachim Loew）的助手，2021年從勒夫手中接下兵符後，德國隊在最近17場賽事只贏4場，最近更是3連敗、5場比賽吞4敗。

德國足球協會主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）在聲明中說：「協會裡的人看法一致，咸認國家隊需有新脈動。明年歐國盃在即，我們亟需熱血和信心。」

德國雖不用打歐國盃的資格賽，但去年世足賽後球隊始終不見起色，球迷很快就因賽場表現不忍卒睹失去耐心，也讓德國足球協會再也坐不住。

德國拿過4屆世足冠軍、3屆歐國盃冠軍，近年卻連續在3項大賽早早出局，包括2022、2018世足均止步小組賽，因疫情延至2021年的2020歐國盃，德國隊也只是勉強打進淘汰賽，旋即16強賽遭英格蘭淘汰。

德國在佛利克執教下缺乏動能與攻擊力量，後防線漏洞百出，球在前場的輪轉也不靈活。

佛利克離隊後，德國12日與法國的友誼賽暫由足協運動總監佛勒（Rudi Voller）代掌兵符，預計很快會宣布接替佛利克的新帥人選。

歐國盃 世足賽

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