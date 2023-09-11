LPGA／先盛後衰…皇后城錦標賽 錢珮芸最終並列第5

尋求LPGA生涯首冠的旅美高球女將錢珮芸，今天在皇后城錦標賽第4輪表現不理想，打出4回合以來最差的74桿，最終4輪合計以低於標準11桿的277桿，並列第5。

錢珮芸賽前本季有3場比賽闖進前10名，這次參加在美國俄亥俄州辛辛那提舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后城錦標賽，前2輪結束以總桿130桿獨居領先，且手握4桿優勢。

不過，錢珮芸第3輪手感下滑，僅打出73桿，排名退居第2，但與領先的澳洲選手李旻智之間，僅有2桿差距，仍有機會挑戰個人LPGA首冠。

錢珮芸今天在最終輪賽事上陣，連2天在標準桿4桿的第1洞遭遇麻煩，今天花了5桿才脫身，隨後又在第4、6洞吞下柏忌，儘管在第7洞捕鳥止血，但與領先群差距逐漸擴大，最終以74桿作收，4輪總桿數合計277桿。

澳洲選手李旻智今天前9洞穩定發揮，進帳3鳥，但轉場後在第12洞領到雙柏忌，單日以71桿繳卡，而英國選手赫爾（Charley Hull）在後段急起直追，揮出69桿。

李旻智、赫爾4回合結束，同為272桿，並列領先，李旻智最終在延長賽勝出，抱走冠軍金盃。

20歲中國選手殷若寧今天打出67桿，4輪總桿數以274桿作收，儘管無緣冠軍，但仍有收穫，憑藉著第3名完賽成績，待最新世界排名出爐後，預計將成為繼馮珊珊後，第2名登上球后寶座的中國選手。