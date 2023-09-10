海葵颱風重創台東學校體育設施 體育署長親勘災

海葵颱風上周侵台，成為4年多來第一個登陸的颱風，台東縣多所學校體育設施嚴重損毀，行政院院長陳建仁率領教育部政次林明裕訪視災情時已允諾全力協助災後復原，體育署署長鄭世忠昨天也親自前往關心並現勘幾所體育訓練設施受到風災損毀嚴重的學校，希望加快修整建時間。

颱風災情嚴重，尤其傳統棒球名校泰源國中的戶外訓練設施幾乎全毀，棒球場球網高柱因地基掏空而傾倒，也需要大型機具支援才能夠將球柱復原，目前棒球隊只能另尋校外設施進行訓練。

泰源培育出眾多臺灣優秀的棒球國手，旅美好手張育成與幾年U18世界盃中華隊國手王念好，都是泰源校友。目前全校89位學生，有41位是棒球隊員，熱愛棒球的校長呂學興團隊也正在為校園復原努力中。

呂學興表示，這次學校屋頂太陽能光電板也受14級颱風摧毀，甚至波及體育館、球員宿舍、圖書館與鄰近民宅。

都蘭國中也因為風災嚴重損毀體育館屋頂，導致館內地面PU層毀損，土石流也嚴重損壞現有紅土跑道。鄭世忠允諾，將與國教署攜手合作全力協助校園體育設施復原，並已先將都蘭國中受損跑道納入跑道專案協助，希望加快修整建時間，為學校師生及鄰近社區居民恢復正常運動的安全環境。