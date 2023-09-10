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自由車／健康心騎日登場 逾2千人暢遊台中

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
逾2000人騎出健康賞城市美景。圖／台中市政府運動局提供
逾2000人騎出健康賞城市美景。圖／台中市政府運動局提供

為推廣全民運動、鼓勵市民參與運動，紐崔萊i健康心騎日於今天上午在台中中央球場集結登場，吸引男女老少、親子家庭熱情參與，超過2000位參加者，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，超馬好手陳彥博也以品牌活動大使身分現身同歡。

李昱叡表示，感謝主辦單位致力推廣全民運動，促進市民身體健康，讓市民朋友攜家帶眷度過愉快健康的周末，騎出活力、帶動城市運動風氣。

市政顧問秦熙嶽提到，今日活動全程約18公里，沿途行經中央公園、洲際棒球場等台中知名地標，讓參加的民眾沿途可欣賞城市風景，暢遊台中。

主辦單位安麗紐崔萊表示，健康是人生最大財富，安麗除推廣健康的生活方式，也支持各項體育活動的舉辦，鼓勵全民加入健康行列，安麗期盼透過舉辦、支持各種運動賽事，喚醒大家重視自身健康的意識。

報名活動的民眾可以獲得活動紀念T恤或車衣、號碼布、抽獎券，完成騎行還可獲贈紀念獎牌電子完賽證書和其他好禮，活動現場還有設置的品牌體驗區，讓參加民眾滿載而歸。

台中市政府運動局表示，台中市氣候宜人，是全國宜居城市榜首，也是辦理體育活動的首選，吸引各體育團體於台中市舉辦多項單車活動，今年已成功舉辦萬眾騎BIKE，接下來也陸續辦理捷安特自行車嘉年華活動、大台中單車逍遙遊暨單車成年禮、踩動山海樂活單車嘉年華活動及時代騎輪節等多場單車活動，鼓勵市民一起健康動起來。

超馬 棒球 陳彥博

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