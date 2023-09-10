LPGA／皇后城錦標賽 錢珮芸11日拚首冠

旅美高球女將錢珮芸今天在LPGA皇后城錦標賽第3輪表現起伏，打出73桿，3輪合計以低於標準13桿的203桿，暫並列第2，與領先的澳洲選手李旻智僅有2桿差距，明天有機會挑戰生涯首冠。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）皇后城錦標賽在美國俄亥俄州辛辛那提舉行，錢珮芸前2輪表現火熱，首輪揮出66桿後，次輪飆出生涯新低的64桿，幫助她前2輪結束躍居領先。

不過，錢珮芸第3輪未能延續前2輪手感，開局就苦吞雙柏忌，儘管隨後回穩，連續射下小鳥，但在第6至9洞之間又領到3柏忌，轉場後再進帳4鳥、2柏忌，單日以73桿繳卡。

錢珮芸前3輪打完，總桿數以低於標準13桿的203桿，與第3輪揮出68桿的英國選手赫爾（CharleyHull）暫時並列第2。

去年曾拿下美國女子公開賽冠軍的李旻智第2輪結束還落後6桿，她在第3輪火力全開，一開場就連抓3鳥，全場繳出7鳥、零柏忌，單日揮出65桿，3輪合計201桿，衝上第1。

錢珮芸過去曾在LPGA次巡賽3度封后，目前僅落後李旻智2桿，明天將力拚生涯首座LPGA冠軍。