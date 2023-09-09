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中國羽賽／安洗瑩再度擋道 戴資穎吞對戰5連敗4強止步

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中國羽賽／安洗瑩再度擋道 戴資穎吞對戰5連敗4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎對安洗瑩苦吞對戰5連敗，並止步於4強。 圖／Badminton Photo
戴資穎對安洗瑩苦吞對戰5連敗，並止步於4強。 圖／Badminton Photo

BWF超級1000的中國羽球公開賽今天展開4強賽程，我國羽球一姊戴資穎遭遇世界球后安洗瑩，在首局賽事中戴資穎一度讓安洗瑩陷入苦戰，不過卻在局末遭到逆轉，最終也以18：21、14：21敗下陣來，苦吞對戰5連敗，並止步於4強。

總獎金200萬美元的中國羽球公開賽，過去3年受到疫情影響停辦，今年復辦後也由於比賽時間接近杭州亞運，被視為是亞運的前哨戰，而這次女單賽場再度形成「F4」獨占4強的局面。

其中世界排名第4名的戴資穎4強賽面對生涯對戰以2勝8敗屈居劣勢的安洗瑩，不過在首局前段賽事，戴資穎的刁鑽球路仍是讓安洗瑩疲於奔命，多次撲救在地，上半局也取得11：8領先。

不過下半局安洗瑩的防守，也讓雙方多次展開多拍來回，安洗瑩在15：16落後時更打出一波5：0攻勢，取得4個局點，儘管戴資穎成功化解前兩個局點，但仍是讓安洗瑩以21：18先下一城。

第二局安洗瑩回到控球較順的半場後，雖然開賽一度以0：3落後給戴資穎，不過在局中逆轉戰局後，又打出一波6：0攻勢拉大差距，最終安洗瑩就以21：14拿下對戰戴資穎的5連勝與冠軍賽門票，將力拚個人本季第9冠。

安洗瑩 戴資穎 羽球

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