舉重世錦賽／A、B組完賽 C組的郭婞淳仍拿挺舉銀牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭婞淳。 報系資料照
郭婞淳。 報系資料照

我國「舉重女神」郭婞淳在今年舉重世錦賽女子59公斤級賽事，已於日前C組賽事繳出抓舉101公斤、挺舉130公斤與總和231公斤成績後，今天凌晨在A、B組選手也相繼完賽後，確定以挺舉130公斤拿下一面銀牌，至於抓舉與總和成績都是排名第4名。

郭婞淳今年世錦賽選擇小試身手，在抓舉、挺舉開把總重量僅設定210公斤的情況下，被分在C組出賽，而她也在C組賽事中繳出抓舉101公斤、挺舉130公斤與總和231公斤成績，不過最終排名仍必須等待B組與A組選手完賽後才能決定。

今天在A、B組選手完賽後，最終抓舉由中國大陸選手羅詩芳以107公斤拿下金牌，銀牌則為烏克蘭選手柯諾托普（Kamila Konotop）的106公斤，銅牌則由18歲中國小將裴鑫依以102公斤拿下，郭婞淳的101公斤則是排名第4名。

挺舉部分，同樣由羅詩芳以136公斤摘金，至於郭婞淳與裴鑫依、柯諾托普同為130公斤，在先舉起同重量者排名較前的情況下，郭婞淳則拿下銀牌，柯諾托普銅牌。

總和成績羅詩芳則是以243公斤完成橫掃3金，柯諾托普236公斤銀牌，裴鑫依則是以比郭婞淳多出1公斤的232公斤拿下銅牌，郭婞淳排名第4名。

郭婞淳 舉重 世錦賽

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