足球／molten與足協簽約 成未來4年官方合作夥伴 

中華民國足球協會今天於高雄國家體育場與國際知名球類品牌molten（佐儀股份有限公司）進行簽約儀式，molten將成為中華足協2023年至2026年官方指定用球合作贊助夥伴。

中華足協理事長王麟祥表示，很高興能和佐儀molten成為合作夥伴，molten是亞洲最具盛名的品牌之一，多年來他們在支持亞洲足球方面有著悠久而自豪的記錄，更是通過FIFA國際足球總會專業認證也是亞洲盃官方指定比賽用球，相信未來頂級聯賽使用molten的球，選手更可以與國際賽事無縫接軌，免除國際賽與國內賽事用球適應問題。

佐儀molten公司董事長謝榮通表示，佐儀molten一直以來積極投入台灣的體育運動，深耕多年贊助基層各級球類賽事，希望提升國內各級賽事品質，讓球員們與國際賽事能快速接軌。