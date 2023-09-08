全運會／南市橫掃帆船18面獎牌 7名奪金選手可獲35萬獎金
112年全國運動會帆船項比賽今天進入最後一天賽程，開賽多日來，經歷天候不佳等因素，選手們依然堅持不懈衝破重重難關順利完成賽事。其中，台南選手創佳績，在11個項目的比賽中，勇奪5金6銀7銅，尤其在帆船雙人國際420型（女）、風浪板Rs one (女)兩個項目中包辦前3名，成為本屆賽事最大贏家。
台南市府祕書長方進呈代表市長黃偉哲到場頒獎，並宣布7名奪金選手將可獲得35萬元獎金，獲獎的7人雀躍萬分，同時也讓其他縣市代表隊投以羨慕的目光。。
市長黃偉哲表示，帆船項目歷來都是台南的拿牌強項，為了籌辦今年的賽事，市府特別投入經費購置貨櫃式淋浴間及盥洗室，同時也對於場地鋪面、周遭環境進行整頓，另外為了讓選手有安全的比賽環境，市府今年購置2艘救生艇完善意外救援能力，在賽前也對周邊的環境進行清消作業，務求讓所有選手都可以有個好的賽事體驗。
目前市府也規畫漁光島水上運動訓練中心，希望偕中央之力建置更好的硬體設施，不僅可作為賽事比賽場地，也可以讓全國各地的好手進行移地訓練，讓台灣在帆船項目的國際賽事中，更具競爭力。
體育局長陳良乾表示，為了發展台南的帆船運動項目，市府訂定完整的三級培訓計畫，由鄰近海域的學校著手，規畫西門實小、安平國中銜接至台南海事，同時因應奧運項目調整，採購新式船艇提供選手訓練，為的就是要讓選手接軌國際，精進競技實力。
這次，台南市代表隊果不負眾望，橫掃18面獎牌，為本次帆船項目最大贏家，足見臺南市對於帆船運動的著力，未來市府也將持續編列經費挹注，支援選手訓練，使其無後顧之憂專心於訓練之中。
截至今日，全運會提前賽事已進行了足球、帆船、划船以及自由車（場地賽）等4項，台南市現獲得5金9銀7銅共21面獎牌；9月23日至10月8日杭州亞運開賽，有33名台南市健兒參賽，請市民一起為選手加油打氣！
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