大陸羽賽／中斷對戰馬琳2連敗 戴資穎4強再戰安洗瑩

BWF超級1000的中國羽球公開賽今天展開8強賽事，我國一姊戴資穎碰上近兩次交手都輸球的西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），最終以21：17、10：21、21：19中斷對戰2連敗，明天4強賽將迎戰世界球后安洗瑩。

在世錦賽於8強賽不敵馬琳後，戴資穎本周中國公開賽在前兩輪分別擊敗我國好手白馭珀與中國張藝曼後，8強賽再度與馬琳狹路相逢，也是雙方今年的第3度碰頭，前兩次都由馬琳拿下勝利。

而今天再度交手戴資穎在首局展現速度優勢，讓馬琳滿場飛奔，無法打出擅長的扣殺優勢，開賽後一度打出5：2開局，在首局前段戴資穎也一路領先，以11：7進入技術暫停，下半局戴資穎的刁鑽球路依舊讓馬琳打得綁手綁腳，一度將領先差距擴大，並以21：17先下一局。

不過第二局馬琳馬上展開反撲，不斷把球壓到後場讓戴資穎陷入被動，開局打出9：2攻勢，並以11：3進入技術暫停，第二局馬琳也以21：10扳平戰局。

決勝局戴資穎在上半局把握住在上半場的風向優勢，一度取得12：6領先，不過換場後馬琳隨即展開反撲，雙方一路戰至19：19平手後，馬琳先是出現底線出界，讓戴資穎取得本場比賽第一個賽末點，最終更靠著關鍵殺球以21：19勝出，4強賽將迎戰世界球后安洗瑩。