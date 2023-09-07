女性牙醫師推動WIN TAIWAN計畫贊助女性運動員口腔治療 為她們亞運賽事集氣加油

長期處於重度高壓訓練之下的運動員，都要面對運動傷害產生的風險，除了留意肢體上的傷害外，口腔保健也格外重要。由於頻繁地進行移地訓練以及比賽，導致運動員常因時差錯亂、慣性咬牙等，造成牙齦發炎以及咬合創傷等問題。如射箭選手雷千瑩，在比賽時常因牙痛需要藉由藥物舒緩；而女壘教練韓幸霖一直留有多年的牙周治療後遺症，牙齒特別容易敏感，這些問題也反映出口腔健康較容易被臺灣運動員所忽略。

因此，Straumann Group（台灣士卓曼醫療器械有限公司）於2023年開始推動WIN TAIWAN計畫（Women Implantology Network），其中的核心成員—郭芯妤醫師，與選手相處了近9個月的時間，除了最基本的口腔保健知識外，也教導如何在面對壓力時，避免慣性的用力咬合。經過多次的全方位口腔診療，目前參加計畫的6位選手(前籃球國手錢薇娟、聽障羽球選手沈彥汝、田徑跨欄好手謝喜恩、舉重選手羅楹湲、壘球教練韓幸霖、射箭好手雷千瑩)，已獲得治療改善，逐漸尋回口齒健康。

今年9月，射箭好手雷千瑩以及女壘教練韓幸霖代表臺灣參加2023杭州亞運，為避免影響比賽發揮，在郭醫師的全心投入治療下，原本中、重度的口腔問題，皆已獲得改善，讓她們無後顧之憂，專心備戰9月的比賽。而郭醫師也十分感謝每位選手的嚴格自我要求及對專業醫術的尊重，並耐心地配合才讓WIN TAIWAN計畫獲得第一階段的成功。亞運結束後更會有許多計畫中的選手進入植牙手術以及矯正療程，希望能在明年初順利解決所有口腔問題，以更上一層的牙齒狀況迎戰2024年的巴黎奧運。

2023 WIN TAIWAN計畫，不僅要成為台灣亞運代表隊的幕後推手，現在更要成為女性選手加油的第一線支持者。Straumann邀請未參賽的運動員，偕同所有臺灣民眾一起加入『WIN TAIWAN為亞運選手加油！』活動。只要於9月21日～10月5日期間，在WIN Taiwan-Women Implantology Network Taiwan官方粉絲專頁中的「為亞運加油！抽咖啡活動」貼文下方幫選手留言打氣，就有機會免費喝咖啡！用大家的氣勢幫選手們加油，2023亞運女力大爆發邀您一同參與！

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郭醫師與射箭好手雷千瑩(左)診間合影。 驊采整合行銷提供