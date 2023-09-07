桌球亞錦賽／4強遭大陸逆轉 林昀儒、陳思羽錯過巴黎奧運門票

亞錦賽連3場都打滿5局，世界排名第5的我國桌球混雙組合林昀儒／陳思羽沒能再迎接勝利，今天亞錦賽4強賽以局數2：3遭大陸組合林高遠／王藝迪逆轉，無緣亞錦賽決賽，錯過直接搶下明年巴黎奧運門票機會。

桌球亞錦賽2年舉辦一次，今年賽事是巴黎奧運資格賽之一，團體賽和混雙冠軍可直接獲得奧運資格，中華男團昨天晚上和大陸隊爭冠失利，錯失直接取得巴黎奧運的資格，不過林昀儒和陳思羽仍有機會前進巴黎。

兩人從去年9月開始合作，第一場聯手的賽事就在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽奪冠，今年6月突尼斯挑戰賽再捧冠，亞錦賽前再度打進阿拉木圖挑戰賽決賽，雖差一步完成衛冕，但亞錦賽合體再連勝3場，包括2場5局逆轉勝，晉級最後4強。

今天面對大陸組合，「小林同學」林昀儒和陳思羽開賽打出5：0開局，領先一度被縮小到8：5，不過寶島組合被追分時刻連拿3分，以11：5先下一城。

第二局寶島組合以6：11讓出，第三局馬上回應，先取得7：2優勢，雖被追到9：7，暫停後雖讓大陸組合在長檯對峙下得分，陳思羽馬上以正手得分取得「局末點」，但連2個機會都遭大陸組合瓦解，第3次機會林昀儒正手拍回球掛網，第4次機會仍沒拿下，所幸12：13落後下也瓦解對手局末點，最終在第5個機會把握住，以15：13取得局數「聽牌」優勢。

第四局寶島組合從2：6落後下連追3分，大陸組合暫停後沒能止血，寶島組合再連拿3分逆轉，可惜8：6的領先雖馬上遭對手扳平，9：9時下對手再連拿2分，讓戰局延長到決勝第五局。

決勝局大陸組合先取得5：3領先，領先再擴大到9：4，寶島組合雖連趕3分，但讓對手先拿到第10分；面對「賽末點」危機，林昀儒搏殺先搶1分，再逼出對手掛網失誤，可惜第3個「賽末點」回球出界，讓大陸組合以11：9逆轉奪下決賽門票。

另場4強賽由大陸梁靖崑／錢天一和南韓林鐘勳／申裕斌對決，勝家將和林高遠／王藝迪會師台灣時間9日下午2點進行的混雙決賽。