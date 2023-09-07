舉重世錦賽／從亞錦賽一路贏到世錦賽 陳冠伶橫掃3金

在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的2023年世界舉重錦標賽，今天凌晨舉行女子55公斤級賽事，其中7月才在亞青賽勇奪3金的陳冠伶，今天在再以抓舉91公斤、挺舉112公斤、總和203公斤的成績橫掃3金，其中抓舉91公斤也改寫自己所保持的全國紀錄。

身為我國舉重的未來之星，陳冠伶今年全中運才以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄，5月的亞錦賽又隨即改寫自己所保持的三項紀錄，以抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤橫掃三金，儘管7月底在亞青賽未能再創紀錄，不過依舊以抓舉83公斤、挺舉112公斤、總和195公斤拿下3面金牌。

而今天登場的世界舉重錦標賽，陳冠伶也在女子55公斤登場，其中抓舉開把88公斤成功後，隨即向自己的全國紀錄發起挑戰，最終在第二次試舉舉出91公斤，儘管最後一次試舉挑戰93公斤失敗，但仍是以91公斤先拿下抓舉金牌。

至於在挺舉部分，陳冠伶開把108公斤順利舉起後，第二次試舉挑戰112公斤失敗，不過第三次試舉她選擇挑戰相同重量，最終以比克羅埃西亞選手多出1公斤的表現拿下金牌，總和203公斤也是所有選手最佳，橫掃3金，也創下同一年內贏得亞錦賽、亞青賽與世錦賽共計9面金牌的紀錄。