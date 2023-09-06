桌球亞錦賽／林昀儒遭球王瓦解賽末點 中華隊男團決賽遭陸逆轉

剛在WTT阿拉木圖挑戰賽奪下本季第一座男單冠軍，我國桌球好手「小林同學」林昀儒轉往南韓平昌連戰皆捷，除混雙和陳思羽闖進4強，今天男子團體賽決賽更逼出「世界球王」樊振東2個賽末點，可惜遭到逆轉，中華隊最終以點數0：3敗給桌壇霸主，錯過巴黎奧運門票。

桌球亞錦賽2年舉辦一次，今年賽事是巴黎奧運資格賽之一，團體賽和混雙冠軍可直接獲得奧運資格，中華男團早上4強賽在「桌球教父」莊智淵、林昀儒和高承睿接連奪勝下，直落3拍下印度，晚上和大陸對決。

中華隊首點派上18歲小將高承睿，世界排名33的寶島小將碰世界排名第2的王楚欽毫不畏懼，首局以11：9拿下，第二局雖以9：11讓出，第三局再以11：7拿下，可惜局數「聽牌」下遭對手以11：6、11：8連趕2局逆轉。

失掉首點的中華隊，第二點由世界排名第7的林昀儒出戰目前「球王」樊振東，林昀儒第一局以11：8搶下，第二局8：11讓出後，第三局先從落後追到8：8，但遭樊振東連拿2分，林昀儒雖瓦解對手2個局點扳平，但逆轉差一步，遭樊振東以12：10取得局數「聽牌」優勢。

第四局林昀儒先取得5：1領先，優勢一路維持下以11：5扳平戰局。決勝局，林昀儒先取得2：0領先，遭追平後再連拿2分，最多3分領先雖兩度遭樊振東追到1分差，林昀儒挺住壓力先取得10：8的「賽末點」優勢，但2次結束比賽的機會都遭樊振東瓦解，且遭樊振東連下4分逆轉，讓林昀儒以10：12錯過勝利。

第三點「桌球教父」莊智淵上陣，世界排名26的莊智淵面對世界排名第6的梁靖崑，莊智淵第三局錯過10：8領先，讓對手連趕4球逆轉，以8：11、4：11、10：12吞敗，也讓大陸奪冠並獲得巴黎奧運門票。

林昀儒剛在WTT阿拉木圖挑戰賽獲得本季第一座男單金盃，結束賽事馬上轉往平昌，團體賽外還有3項個人賽，混雙已闖4強的他台灣時間明天下午5點將和大陸組合林高遠／王藝迪搶決賽資格，目標挺進周六下午2點登場的混雙決賽，明天和莊智淵的男雙和個人賽也將上陣。