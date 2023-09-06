足球／主席強吻醜聞延燒逾2週 西班牙足協道歉開除教頭

西班牙足球協會今天為主席盧比亞雷斯在世界盃嘴對嘴親吻球員這個「令人完全無法接受的行為」道歉，並開除引發爭議的女足教頭，在徹底調查此案時指派一名女性接任他的職位。

西班牙8月20日在世界盃女子足球決賽擊敗英格蘭奪冠後，46歲的西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒發典禮上強吻中場球員艾爾莫索（Jenni Hermoso），引起全球憤慨，西班牙足協事發兩個多星期後才對外道歉。

法新社報導，在臨時主席羅查（Pedro Rocha）簽署的信件中，西班牙足協「為最高機構代表在2023年國際足總女子世界盃（FIFA Women's World Cup 2023）決賽期間與之後令人完全無法接受的行為…致上最誠摯的道歉」。

這個吻雖招致足壇與外界譴責，並促使國際足總將盧比亞雷斯停權，但西班牙足協在事發8天後，才要求盧比亞雷斯辭去主席職位。

然而，盧比亞雷斯拒絕下台，稱這個吻「只是輕輕點一下」，聲稱這是雙方同意的，但女方完全否認。

西班牙足協表示，「這對西班牙足球、運動界、社會與整個足壇和運動界價值造成的損害是非常巨大的」，並向國際足總與歐洲足球總會（UEFA）道歉，「尤其是西班牙國家女子球隊球員」。

西班牙足協任命托梅（Montse Tome）接替女足教頭。 歐洲新聞圖片社

不久後，西班牙足協宣布開除自2015年起擔任國家隊教頭的比爾達（Jorge Vilda），並首次任命女性執掌這個世足冠軍隊伍的兵符。

西班牙足協在聲明中說，「西班牙足協…已決定解除比爾達擔任體育主管與女子國家隊教頭的職務」，之後任命托梅（Montse Tome）接替他的職位。

西班牙足協提到托梅時說：「她將會是西班牙首位擔任這個職位的女性。」托梅曾是球員，自2018年起擔任女足國家隊助理教練。

強吻事件爆發後，盧比亞雷斯發表了具挑釁意味的演說，表明他拒絕辭職並譴責「假女權主義」，42歲的比爾達當時對這段發言表示讚賞，且據悉這兩人過從甚密。因此，比爾達遭到開除是各界預料之中的事。

西班牙足協表示，開除比爾達是「一連串重組措施的第一步」，目的在醜聞爆發後改善治理。批評人士說，這個醜聞暴露了西班牙足壇內根深蒂固的厭女情結。