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街舞／亞運、奧運納入霹靂舞 新光盃接軌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
霹靂舞冠軍FlowKid。圖／新光盃提供
霹靂舞冠軍FlowKid。圖／新光盃提供

「新光盃熱門街舞大賽」今年正式邁入20周年，首次舉辦排舞線上海選，最終決賽上周末登場，在各級評審團的見證下，排舞Unlimited、U18、U15組冠軍分別為RICE、動動手動動腳、MIKI KIDs，霹靂舞由Flowkid奪冠。

霹靂舞將於杭州19屆亞運起納入正式競技比賽項目，來自基隆舞齡12年的霹靂舞冠軍Flowkid說：「很開心霹靂舞項目可以正式納入運動競技比賽，我自己本身是健身教練，霹靂舞需要同時兼顧身體能力和體力，舞者將會更重視自己的身體，對於此舞蹈文化來說是一個新的里程碑。」

排舞Unlimited組冠軍RICE表示，亞運納入霹靂舞，對於霹靂舞來說是一件好事，但是對街舞的文化來說有點矛盾，「要怎麼從中拿捏舞蹈的藝術文化和運動競技項目的平衡是一項挑戰。」

新光盃熱門街舞大賽圓滿落幕。圖／新光盃提供
新光盃熱門街舞大賽圓滿落幕。圖／新光盃提供

排舞Unlimited組中第二名和MVP分別是FLASH和Sàmle，FLASH團員組成是特地為新光盃街舞大賽進行徵選，並以預賽第一名之姿進入決賽，從預賽到決賽進行了非常多的調整，舞蹈重新編排之外，也讓各位團員在工作生活和排練中取得平衡，最終於本次比賽中拿下第二名。Sàmle是FLASH的女子組團，舞蹈的發想來自電影Barbie芭比，團員們目前皆是學生，利用課餘時間聚集團練，憑藉著每位團員的自制力，每次練習都拿出拼勁全力，並且希望大家可以對高跟鞋舞蹈有更不一樣的認識。

2023年是AI新時代，新光盃熱門街舞大賽跟上科技熱潮，運用人工智慧生成技術打造20周年紀念單曲，輕快曲調搭配活力歌詞，相當能代表新光盃鼓勵年輕朋友勇敢逐夢、舞動精彩的精神，主辦單位同時會將20周年紀念單曲提供給參賽者作為編舞使用，期待看到參賽者們發揮創意的精彩舞蹈，這也是新光盃繼2022年推出台灣街舞圈第一個公益關懷NFT後又一創舉。

「新光盃熱門街舞大賽」持續創新，透過推廣街舞文化連結世界，2017年起增設國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台；疫情解封後恢復外籍師資擔任評審，本屆特地邀請兩位韓國師資YOONYOUNG、BBOY GAWBLIN擔任排舞及霹靂舞決賽評審，將國際視野引進台灣。

排舞Unlimited組冠軍RICE。圖／新光盃提供
排舞Unlimited組冠軍RICE。圖／新光盃提供

因應2024巴黎奧運將霹靂舞正式列為比賽項目，2021年起新增霹靂舞Battle 1 On 1賽事，期盼選手提前暖身迎接國際大賽，冠軍採合約按月給付方式提供獎金，希望減輕舞者日常生活開銷的壓力，在國際運動賽事發光發熱；為歡慶新光盃20周年，新光盃將擴大舉辦20場偏鄉街舞推廣活動，讓更多潛力青少年也能有追求夢想的機會，促使街舞文化在國內持續深耕茁壯。

霹靂舞 亞運

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