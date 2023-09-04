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F1／太狂！維斯塔潘締造10連勝歷史紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
維斯塔潘（Max Verstappen）拿下F1義大利大獎賽冠軍，創下單季十連勝紀錄，成為史上第一人達到此成就。圖／Red Bull提供
維斯塔潘（Max Verstappen）拿下F1義大利大獎賽冠軍，創下單季十連勝紀錄，成為史上第一人達到此成就。圖／Red Bull提供

一級方程式賽車義大利大獎賽台灣時間昨晚落幕，荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）再度登頂，締造單一賽季10連勝紀錄，打破由維泰爾（Sebastian Vettel）創下的歷史紀錄，成為新一代F1單季連續勝場的紀錄保持人，並持續領軍Red Bull車隊取得全勝戰績。

兩屆世界冠軍維斯塔潘在義大利大獎賽自第二位起步出發，展現無比耐心，持續給予竿位出發的法拉利車手塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）壓力，並在第15圈時掌握時機超車，之後穩居隊伍群雄，拿下本季個人的第12場冠軍。

這場勝利再度捍衛Red Bull車隊在本季的全勝戰績，並將維斯塔潘在車手冠軍積分榜上的領先優勢擴大至145分，領先本站獲得亞軍的隊友培瑞茲（Sergio Pérez），兩人分別以總積分364分與219分盤據積分榜一、二名。

締造史無前例的10連勝紀錄，維斯塔潘說：「儘管10連勝是個不可能的任務，但仍是我們努力爭取的目標。因為尾翼調整的關係，我們不容易掌握一號彎的優勢，必須要保持耐心才有機會獲勝，持續給予培瑞茲壓力，當我注意到他輪胎打滑、鎖死的時候，我心想『完美！』，把握機會在二號彎的出口超車。整個賽季到目前為止都不可思議，我們今天在蒙札賽道也包辦冠亞軍，是非常值得驕傲的成績！」

重返亞軍的培瑞茲也對第二名感到滿意，「這對車隊來說是非常榮耀的一天。法拉利在直線上的速度很快，其實很難超越，我們歷經激烈競爭，全力以赴而取得成功。至於維斯塔潘今天的成就更是令人難以置信，這是屬於他的時刻。」

Red Bull車隊在本賽季已連續取得14場勝利，下一場賽事將在台灣時間17日晚間8點進軍新加坡大獎賽，維斯塔潘將挑戰繼續締造紀錄。

維斯塔潘（Max Verstappen，左）與培瑞茲（Sergio Pérez）奪下F1義大利大獎賽1、2名，本季第6場包辦冠、亞軍。圖／Red bull提供
維斯塔潘（Max Verstappen，左）與培瑞茲（Sergio Pérez）奪下F1義大利大獎賽1、2名，本季第6場包辦冠、亞軍。圖／Red bull提供

培瑞茲 F1

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