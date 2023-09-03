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女壘／U18亞洲盃冠軍戰中華不敵日本 取得世界盃門票

中央社／ 台北3日電
U18亞洲盃女壘頒獎日本冠軍、中華隊亞軍。 擷圖自推特
U18亞洲盃女壘頒獎日本冠軍、中華隊亞軍。 擷圖自推特

U18亞洲盃女壘賽中華隊昨天確定晉級冠軍戰就已確定取得2024年U18世界盃女壘賽門票，今天與日本爭冠，打線受制，終場以0比1吞敗、拿下亞軍。

U18亞洲盃女子壘球賽在中國舉行，南投埔里高工壘球隊在4月選拔賽奪冠、取得中華隊組訓權，由高俊盛擔任總教練，從5月開始展開組訓。

中華隊昨天複賽與菲律賓隊交手投打有表現，先發投手柯妤歡完封勝，率隊以5比0擊敗菲律賓、確定晉級冠軍戰，中華隊也確定取得明年U18世界盃女壘賽門票。

中華隊今天與日本隊爭冠，先發投手鄭喅淳首局有狀況，1人出局後被敲出二壘打，接著讓日本隊打者敲出滾地球、守備也出現失誤，讓日本隊跑回全場唯一分。

中華隊打線受制，今天前6局沒能敲出安打，僅靠著觸身球保送上壘，直到7局1人出局後葉貴萍敲出安打攻占得點圈，但攻勢沒有延續、沒能拿下分數，最終1分差輸球、拿下亞軍。

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