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射擊／台灣之光！郭中興升任亞洲射擊聯盟榮譽主席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國射擊協會前理事長郭中興（右一）和現任理事長陳士魁（左一）親自飛往科威特，參與亞洲射擊聯盟第39次執行委員會會議。圖／中華射擊協會提供
我國射擊協會前理事長郭中興（右一）和現任理事長陳士魁（左一）親自飛往科威特，參與亞洲射擊聯盟第39次執行委員會會議。圖／中華射擊協會提供

我國射擊再傳好消息，先是老將林怡君上月亞塞拜然巴庫舉行的射擊世錦賽帶回金牌和巴黎奧運門票，剛結束的亞洲射擊聯盟第39次執行委員會會議中，我國射擊協會前理事長郭中興獲提名並通過，升任亞洲射擊聯盟榮譽主席，並由亞洲射擊聯盟會長沙樂門及國際射擊聯盟會長羅西（Luciano Rossi）一同頒贈獎牌，感謝郭中興對亞洲射擊運動的卓越貢獻。

1932年出生的郭中興是台灣射擊運動的拓荒者，1970年代起就開始推行國內射擊運動的發展工作，不僅帶頭向立法院爭取合法運動權益、建立發展制度，並籌錢興建靶場，更是我國射擊邁向國際的重要推手，1984年成功將台灣爭取進入亞洲飛靶射擊協會的會員國；2014年郭中興卸下協會理事長的職務，身影仍可在全國各大射擊賽事出現。

5年前獲得我國運動菁英獎終身成就獎的郭中興，目前已年過90，身形仍十分硬朗，親自到科威特出席第39次執行委員會會議，會議中亞洲射擊聯盟會長沙樂門提名，經會員大會通過，郭中興升任為亞洲射擊聯盟榮譽主席，國際射擊聯盟會長羅西也一同頒贈獎牌給郭中興。

共有41個亞洲射擊聯合會出席第39次執行委員會會議，沙樂門連任會長，大會並選出5名副會長和8名常務委員。

我國射擊協會前理事長郭中興（右一）升任亞洲射擊聯盟榮譽主席。圖／中華射擊協會提供
我國射擊協會前理事長郭中興（右一）升任亞洲射擊聯盟榮譽主席。圖／中華射擊協會提供
我國射擊協會前理事長郭中興（左二）升任亞洲射擊聯盟榮譽主席。圖／中華射擊協會提供
我國射擊協會前理事長郭中興（左二）升任亞洲射擊聯盟榮譽主席。圖／中華射擊協會提供

世錦賽 林怡君 拓荒者

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