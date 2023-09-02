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全運會／10月21日台南登場 籃籃任宣傳大使

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右）公布全運會宣傳大使籃籃（左），並大力為全運會宣傳。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）公布全運會宣傳大使籃籃（左），並大力為全運會宣傳。記者吳淑玲／攝影

今年全國運動會10月21至26日在台南市盛大登場，市長黃偉哲昨天公布宣傳大使為籃籃，在記者會大跳應援舞，邀民眾來台南為選手應援。為激勵台南選手賽場超越自我，黃偉哲宣布本屆賽事金牌獎勵金在原額度上，加碼5萬元，本屆金牌獎勵金35萬元，成為六都第一，鼓勵選手爭取佳績，明年前進巴黎挑戰奧運。

台南暌違16年再度承辦全運會，市府團隊為讓全國各地選手在賽場盡情揮灑熱血，2年將14處競賽場館全面升級，並考量永續經營，將場館周邊環境同步規畫，活化社區功能，讓民眾易於親近不同運動項目與賽事，鼓勵民眾走進賽場看比賽，熱情為運動選手加油。

除整備賽場，今年全運會注入清新活力，邀請同為台南人的新生代甜美女神籃籃，擔任宣傳大使。

身為啦啦隊隊長的籃籃，以充滿活力笑容吸引許多人關注棒球賽事，本屆賽事希望透過籃籃甜美號召力，吸引民眾關注。

籃籃是台南女孩，每次回台南都像回家感覺，開心榮幸擔任全運會宣傳大使，希望大家關注比賽也為選手加油打氣；籃籃憑藉啦啦隊隊長專業，為本屆賽事編排應援舞蹈，整首應援曲動作簡單充滿力量，邀請民眾加入應援行列，觀看賽場上力與美，為選手加油。

黃偉哲說，明年台南400年將展開系列精彩活動，光輝十月全運會打頭陣，歡迎大家來台南為選手加油，順便探訪好山好水，市府攜手民間團體加碼，將金牌獎勵金由30萬增到35萬元，透過獎金加碼激勵選手全運會奮力一搏，爭取明年挑戰巴黎奧運機會。

體育局表示，距離全運會開幕倒數50天，提前賽男子足球及女子足球等項目8月6日完成賽事；帆船賽事明天到8日展開，精彩賽事搭配漁光島美景，邀請各地民眾觀賞帆船賽事，為運動員加油。

台南 巴黎奧運 運動 漁光島 全運會

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