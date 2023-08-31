排球／登峰造極東山全勝封后 喊話HVL也要全勝

登峰造極青年排球邀請賽今天舉行最後一天賽程，女子組東山高中以25：16、25：21、25：9擊退鶯歌工商，以5連勝不敗姿態拿下后冠，東山教練林雍順賽後喊話，接下來的比賽（HVL）也要繼續贏下去，「全勝啦！」

登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館4樓進行最後一天賽程，台北鯨華女排隊和公益明星隊在下午也進行表演賽，連續兩年用實際行動推廣排球。

今天的東山高中和鶯歌工商之戰，恰巧也是上學年111學年度HVL女子冠軍戰組合，當時鶯歌榮獲隊史首冠。

對於今天的比賽有沒有抱著「復仇」的心態，東山主攻手許芳閩直言，「有，當然有。」高三的許芳閩指出，去年參加登峰造極青年排球邀請賽，表現沒有很理想，今年全力以赴，拿下冠軍也算是彌補去年的遺憾，而接下來最大的目標，就是新學年的高中排球甲級聯賽（HVL）。

許芳閩在今年成為U20培訓隊一員，累積了和國外球隊交流的經驗，她也下定決心信心喊話，「高三了，當然是帶領著學妹拿冠軍（HVL）、拿最好的成績。」

第二屆登峰造極青年排球邀請賽在今天落幕，東山教練林雍順也感謝中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會，「讓我們能夠打到這個很高層級的比賽，包含安排賽程、場地等等都很舒適，在國內應該是數一數二高等級的球賽。」

女子組最終排名依序為：東山高中、內湖高中、華僑高中、鶯歌工商、中山工商、南湖高中。