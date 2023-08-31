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定向越野／與聽障者體育協會合作 放眼2025東京聽奧

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國聽障者體育運動協會祕書長趙玉平（右）與中華民國定向越野協會理事長沈永賢（左）簽署「定向越野推廣合作備忘錄」。圖／中華民國定向越野協會提供
中華民國聽障者體育運動協會祕書長趙玉平（右）與中華民國定向越野協會理事長沈永賢（左）簽署「定向越野推廣合作備忘錄」。圖／中華民國定向越野協會提供

為銜續我國聽障運動人才培育政策，厚植我國聽障定向越野運動選手實力，中華民國聽障者體育運動協會祕書長趙玉平與中華民國定向越野協會理事長沈永賢，今天簽署「定向越野推廣合作備忘錄」，以進軍2025東京聽障奧運為重要目標。

早在2009年，中華民國聽障者體育運動協會與中華民國定向越野協會就曾合作完成辦理2009年聽障奧運定向越野賽，當年我國聽障選手獲得1金1銀佳績。有感於定向越野賽在聽障奧運也是重要比賽項目，中華民國聽障者體育運動協會在定向越野前國手吳明彥牽成下，再與中華民國定向越野協會協商合作，今天簽署「定向越野推廣合作備忘錄」，未來將藉由雙方辦理定向越野賽事與推廣活動，提供雙方報名名額與相關優惠。

中華民國聽障者體育運動協會祕書長趙玉平表示，國內聽障定向越野人才輩出，也很努力在各縣市進行訓練，唯參加國際賽事是很重要的議題，該會希望能建立選手更多比賽與訓練管道，未來能選派選手參加聽障定向越野世界賽爭取佳績，並設定進軍2025年東京聽奧為主要目標。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢強調，希望能藉由與聽障者體育運動協會簽署合作備忘錄，一起推動定向越野教育推廣及聽障定向越野選手培訓，以培養更多優秀的國際級定向越野好手，重現2009年聽障奧運榮光。

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