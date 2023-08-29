排球／東山國手群合體 登峰造極賽維持不敗

2023登峰造極青年排球邀請賽今天進行第4天賽程，男子組進入排名賽階段，東山高中則以3連勝成為女子組唯一不敗之師。

東山今天以26：24、25：11、25：11擊敗南湖高中，教練林雍順透露，球隊在暑假分成三路，部分球員進入U18亞青培訓隊，部分成U20成員，另外則是到日本移地訓練，在登峰造極比賽之前才整合約兩周的時間。

林雍順提到，球員從國家隊回來後，心態更加穩定，他特別點名入選U20培訓隊的許芳閩打球具破壞力，是現今女排選手罕見。

除許芳閩入選U20培訓隊，東山今年新生陳品宇、張庭瑋和何承樺都是第一屆U16亞青女排賽的中華隊銅牌成員，林雍順期許全隊新賽季以健康為第一目標，再尋求各場賽事的好成績。

今年登峰造極青年排球邀請賽邁入第二屆，由中華民國排球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦，台北市政府體育局協辦，邀請高中排球甲級聯賽（HVL）男子組前8名、女子組前6名學校共襄盛舉，女子組進行單循環賽事，男子組分成2組，分組前2進入4強，分組後2打5到8名排名賽。