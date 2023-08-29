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女子體操界王者 拜爾絲奪8金改寫全美錦標賽70年紀錄

台灣醒報／ 台北報導
美國26歲體操傳奇拜爾絲，在2023年全美錦標賽的個人全能又奪金牌，生涯在該賽事8金打破90年紀錄。 美聯社
美國26歲體操傳奇拜爾絲，在2023年全美錦標賽的個人全能又奪金牌，生涯在該賽事8金打破90年紀錄。 美聯社

女子體操界的王者歸來，稱霸美國女子體操界10年的拜爾絲打破美國高懸90年的獎牌紀錄！美國26歲體操女將拜爾絲走過2年的休息期，克服心理健康問題，28日在全美體操錦標賽中，以總分118.450輕鬆奪下女子個人全能項目金牌，是她生涯第8個全美錦標個人全能的金牌，改寫已逝名將阿福高懸90年的7金紀錄！

打破90年紀錄

根據《英國廣播公司》報導，美國26歲體操女將拜爾絲28日，重返一年一度的全美體操錦標賽賽場，她在女子個人全能項目（包含自由體操、高低槓、平橫木、跳馬四項）寫下總分118.450分，力退2022年世錦賽個人全能銀牌得主瓊絲與2021年世錦賽個人全能銀牌得主的王莉安、收下金牌，完成該賽事11年來的第8面金牌。

個人全能項目的8金也改寫美國高懸90年的紀錄，已逝名將阿福1933年於全美錦標賽拿到男子個人全能第7金，而如今拜爾絲把個人最多金推向8面。她完成最後動作時，現場近1.2萬粉絲群起站立，對這位體操界傳奇致敬。

重返賽場

據《外媒》報導，拜爾絲受訪時提到，關鍵在於團隊、教練、家人以及粉絲都相信自己，她也很喜歡在眾人目光下享受比賽。但拜爾絲也提到，這還不是停下來慶祝的時候，後續還有世錦賽要備戰，甚至到此後的經典賽與奧運，回歸賽場的爭金之路並未結束。

拜爾絲這段話與此前兩年的經歷有關，她在2021年的3項賽事的個人全能項目都奪金後，為了克服心理問題，選擇在職涯黃金時期進行治療，去年整年未參賽，等同於離開賽場近兩年，就用最熟悉的金牌，作為打響重返體操界的響亮一炮。

宰制十年的秘訣？

綜觀拜爾絲至今的生涯，堪稱是美國體操界的傳奇，她在2013年首度征戰全美錦標賽的成人組戰場，就奪下個人全能金牌，其後包含去年治療年，只有兩年錯過金牌（2020年疫情停辦）。在奧運賽場也很亮眼，她在2016里約奧運個人收下4面金牌，2020東奧在身心不適情況也帶走一銀一銅。

拜爾絲說過，已經不記得自己拿到的任何一個獎項，或甚至是第一個獎項，因為每次拿下勝利，轉頭就會思考下一場戰役。不斷向前跑的態度，或許才是她宰制美國女子體操界超過十年之久的關鍵。

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