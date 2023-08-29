自行車／聖約翰新埔單車社仲夏夜騎碧潭

集合時間 : 8/26 (六) PM 5:30

集合地點 : 大稻埕碼頭廣場

路程 : 大稻埕碼頭廣場 → 馬場町紀念公園→ 碧潭吊橋 (來回約40公里, 騎乘時間含休息約4小時)

晚上在碧潭吊橋頭The Shack 野菇屋 Pizza 碧潭店一起用餐在夏日高溫炙熱的太陽下騎車，一下子就滿身大汗，真得不怎麼舒服，星期五想說好久沒有夜騎了，臨時在校友單車社群組邀約大家周末輕鬆悠閒夜騎碧潭，沒想到反應相當熱烈，一下子就有10來人報名參加，還有學弟準備帶小五的兒子來一起親子同遊，真得太棒了！

碧潭吊橋位處新店溪中游，建於民國26年，橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋，橋長186.6公尺、寬度3.5公尺、海拔30公尺，可乘載約1,000人為新店區內知名觀光景點。由於河面水色澄碧因此被稱為碧潭。碧潭兩岸的往來，早年是以擺渡渡船為主，碧潭吊橋完工後，不僅成為聯絡中和、新店間的重要橋樑，同時由於造形優美，獨具特色，數十年後，已成為碧潭風景區的景致焦點，更成為新店區的指標，今天夜騎碧潭更可欣賞到碧潭璀璨的夜景 。

下午約4點30分從蘆洲家裡出發，騎乘堤防自行車步道往台北橋方向騎乘，提早20分鐘到集合地點-大稻埕碼頭等大家。

美麗的淡水河河岸風光

PM 05:45 全員抵達大稻埕碼頭，出發前先拉社旗布條拍張合照。

第1站先往馬場町公園前進

捕捉學弟陪伴小五兒子在河濱自行車道騎乘的英姿。

騎乘10公里抵達第1站-馬場町紀念公園

在馬場町紀念公園廣場先休息片刻

馬場町紀念公園廣場旁河岸風光

繼續往碧潭方向出發，準備去餐廳享用晚餐。

上了這個坡就要到達碧潭了

終於抵達碧潭，眼前就是美麗的碧潭吊橋夜景。

大夥一邊享用美食一邊閒聊過往在學校發生的種種，還有近來大家要參加的一些運動賽事，好不開心！

享用美味的PIZZA、洋蔥圈及烤雞翅。

享用完美食準備回程，回程前先在碧潭吊橋頭拍照留影。

仲夏夜騎碧潭騎乘軌跡