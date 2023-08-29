快訊

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

研究揭僅3個稍微不健康的中年特徵 早逝的可能性就會高出三分之一

自行車／聖約翰新埔單車社仲夏夜騎碧潭

運動筆記／ 林鴻維

集合時間 :  8/26 (六) PM 5:30

集合地點 :  大稻埕碼頭廣場

路程 : 大稻埕碼頭廣場 → 馬場町紀念公園→ 碧潭吊橋 (來回約40公里, 騎乘時間含休息約4小時)         

晚上在碧潭吊橋頭The Shack 野菇屋 Pizza 碧潭店一起用餐在夏日高溫炙熱的太陽下騎車，一下子就滿身大汗，真得不怎麼舒服，星期五想說好久沒有夜騎了，臨時在校友單車社群組邀約大家周末輕鬆悠閒夜騎碧潭，沒想到反應相當熱烈，一下子就有10來人報名參加，還有學弟準備帶小五的兒子來一起親子同遊，真得太棒了！

碧潭吊橋位處新店溪中游，建於民國26年，橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋，橋長186.6公尺、寬度3.5公尺、海拔30公尺，可乘載約1,000人為新店區內知名觀光景點。由於河面水色澄碧因此被稱為碧潭。碧潭兩岸的往來，早年是以擺渡渡船為主，碧潭吊橋完工後，不僅成為聯絡中和、新店間的重要橋樑，同時由於造形優美，獨具特色，數十年後，已成為碧潭風景區的景致焦點，更成為新店區的指標，今天夜騎碧潭更可欣賞到碧潭璀璨的夜景 。

下午約4點30分從蘆洲家裡出發，騎乘堤防自行車步道往台北橋方向騎乘，提早20分鐘到集合地點-大稻埕碼頭等大家。

美麗的淡水河河岸風光

PM 05:45 全員抵達大稻埕碼頭，出發前先拉社旗布條拍張合照。

第1站先往馬場町公園前進

捕捉學弟陪伴小五兒子在河濱自行車道騎乘的英姿。

騎乘10公里抵達第1站-馬場町紀念公園

在馬場町紀念公園廣場先休息片刻

馬場町紀念公園廣場旁河岸風光

繼續往碧潭方向出發，準備去餐廳享用晚餐。

上了這個坡就要到達碧潭了

終於抵達碧潭，眼前就是美麗的碧潭吊橋夜景。

大夥一邊享用美食一邊閒聊過往在學校發生的種種，還有近來大家要參加的一些運動賽事，好不開心！

享用美味的PIZZA、洋蔥圈及烤雞翅。

享用完美食準備回程，回程前先在碧潭吊橋頭拍照留影。

仲夏夜騎碧潭騎乘軌跡

自行車 碧潭

相關新聞

排球／連霸添戰力 連莊簽下「黃金左手」吳宗軒

企業19年甲級男女排球聯賽將近，上個賽季強勢奪冠的連莊男子排球隊展現捍衛金盃決心，簽下國家隊「黃金左手」吳宗軒，為球隊再...

自行車／聖約翰新埔單車社仲夏夜騎碧潭

晚上在碧潭吊橋頭The Shack 野菇屋 Pizza 碧潭店一起用餐在夏日高溫炙熱的太陽下騎車，一下子就滿身大汗，真得不怎麼舒服，星期五想說好久沒有夜騎了，臨時在校友單車社群組邀約大家周末輕鬆悠閒夜騎碧潭，沒想到反應相當熱烈，一下子就有10來人報名參加，還有學弟準備帶小五的兒子來一起親子同遊，真得太棒了！

排球／參賽開視野 麥寮偏鄉囡仔拚出夢想

上學年打進HVL男甲季軍戰，雲林縣麥寮高中男排隊雖差一步追平109學年打下的隊史最佳季軍成績，但教練黃偉盛認為，愈來愈多...

圍棋／蘇聖芳指控欠薪、遭霸凌 體育署、國訓中心回應了

女棋士蘇聖芳日前指控「紅面棋王」周俊勳性騷擾，且聯合其他棋手霸凌她，今天再度出面說明霸凌細節，體育署和國訓中心也做出回應...

加拿大冰舞女將因車禍31歲驟逝 曾參加2014年冬奧

加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）宣布，加國退休冰舞女將保羅（Alexandra Paul）因車禍去世，享年...

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

女棋士蘇聖芳先前指控「紅面棋王」周俊勳性騷，還聯合其他人霸凌她。周俊勳15日公開道歉，並請辭杭州亞運圍棋總教練。日前圍棋協會發聲明，查無指控之情節。蘇聖芳今天再度出面表示，霸凌者在她面前將手機內容唸出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦