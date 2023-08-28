排球／連霸添戰力 連莊簽下「黃金左手」吳宗軒

企業19年甲級男女排球聯賽將近，上個賽季強勢奪冠的連莊男子排球隊展現捍衛金盃決心，簽下國家隊「黃金左手」吳宗軒，為球隊再添火力。

吳宗軒以優秀的突破攔網能力及刁鑽的攻擊角度成為排壇炙手可熱的明星球員，更是國家隊的得分要角之一。「黃金左手」企業17年再度回歸賽場，上個賽季結束後宣布與原球隊「台中太陽神」 合約到期，最終確定落腳連莊，吳宗軒認為雖然未來面對的是新的隊友及環境，但隊上仍有多位國家隊戰友，整體的相處磨合並無太大困難。

吳宗軒提到，目前隊上的攻擊主力放在菲律賓籍的外援布萊恩（Bryan Bagunas）身上，未來希望自己能發揮優勢，在發球及攻擊火力上壓迫對手，除了分擔布萊恩攻擊端的體力負荷外，也提升團隊在戰術配合上的多樣化。

連莊是企業聯賽唯一引進外援的男子隊，如今再迎接吳宗軒的加盟，連莊執行教練林豐慶表示，吳宗軒目前正積極備戰今年的杭州亞運，結束後將回歸隊上訓練，相信擁有豐富國際大賽經驗的「黃金左手」除了能補強隊上即時戰力、分散攻擊火力外，更希望他能傳承經驗，以大學長之姿提振隊上士氣。

連莊男子排球隊上季斬斷台電的8連霸，一舉奪下雙冠，外援布萊恩更榮膺得分王，再簽下副攻手吳宗軒，雙得分箭頭幫助隊上攻勢多點開花，朝連霸路邁進。