威廉波特少棒賽／中華隊輕取美國德州隊奪季軍

中央社／ 威廉波特27日專電
桃園市龜山國小少棒隊今天在美國威廉波特投打俱佳，提前4局10比0擊敗美國德州代表隊，奪得季軍。 法新社
桃園市龜山國小少棒隊今天在美國威廉波特投打俱佳，提前4局10比0擊敗美國德州代表隊，奪得季軍。 法新社

桃園市龜山國小少棒隊今天在美國威廉波特投打俱佳，提前4局10比0擊敗美國德州代表隊，奪得季軍，繼去年台北市福林國小少棒隊後，中華隊連續第2屆拿下這項少棒賽事季軍。

龜山少棒隊代表亞太區參賽，昨天在國際組冠軍賽不敵代表加勒比海區的古拉索，本屆賽事3連勝後首度吞敗，今天與代表美國西南區的德州尼德維爾少棒隊（Needville LL）爭奪世界季軍。

桃園龜山王牌投手范宸竣銜命先發，主投4局送出9次三振，被敲4支安打，拿下勝投。

中華小將1局、3局下各拿5分，早早勝券在握。范宸竣再度發揮「二刀流」身手，3局下轟出一發3分砲，單場雙安、貢獻4分打點。這發全壘打是他5場出賽第2度開轟。

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特（Williamsport）舉辦世界少棒錦標賽，中華隊曾17度奪冠，最後一次是1996年，隔年因組隊等理念不合而退出LLB。2003年重返LLB以來，中華隊最佳成績是2009年亞軍，2010、2022及2023年都奪得季軍。

威廉波特

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