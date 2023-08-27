排球／衛冕軍鶯歌工商進入換血期 登峰造極磨經驗

上季勇奪隊史HVL女甲級首冠的鶯歌工商，今天迎接2023登峰造極青年排球邀請賽首戰，面對南湖高中以25：15、25：17、25：16迎接勝利，教練劉忠賢表示，球隊雖進入換血期，但氣氛良好、球員打起球來歡樂，「我滿期待她們接下來的表現。」

鶯歌工商球員都非體育班學生，111學年HVL勇奪隊史第一座女甲級金盃，也是去年首屆登峰造極女子組冠軍，劉忠賢認為上屆陣容以三年級球員為主，可以算是「收割年」，今年進入換血階段，「其實接下來我們的想法就是磨練，來培養這些這些新血。」

今天為登峰造極賽邁出衛冕第一步，劉忠賢表示，可以看得出來子弟兵不會害怕，且打球也滿開心，氛圍很好，接續表現值得期待。

今年暑假鶯歌工商並沒特別參加盃賽磨練，但有因應新南向政策到馬來西亞移地訓練、交流，再到登峰造極挑戰衛冕，劉忠賢希望藉由去年首度參賽就奪冠的經驗來勉勵學妹，再延續到HVL。

2023登峰造極青年排球邀請賽的賽程將持續到31日，上屆HVL男甲前8名的華僑高中、豐原高商、內湖高工、麥寮高中、明德高中、屏榮高中、頭城家商、龍津高中，以及女甲前6名的鶯歌工商、東山高中、華僑高中、中山工商、內湖高中和南湖高中都齊聚台北市立體育館4樓，成HVL新賽季「前哨戰」。