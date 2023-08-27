快訊

MLB遭指淪政爭幫凶！她翻出蕭美琴挺王建民「出征」洋基隊 惹怒球團

高雄街頭驚見「靈堂」？參選總會長私設大型牌樓 擋交通號誌掀網怒

排球／衛冕軍鶯歌工商進入換血期 登峰造極磨經驗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鶯歌工商（左）在2023登峰造極青年排球邀請賽以直落3迎接首戰勝利。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
鶯歌工商（左）在2023登峰造極青年排球邀請賽以直落3迎接首戰勝利。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

上季勇奪隊史HVL女甲級首冠的鶯歌工商，今天迎接2023登峰造極青年排球邀請賽首戰，面對南湖高中以25：15、25：17、25：16迎接勝利，教練劉忠賢表示，球隊雖進入換血期，但氣氛良好、球員打起球來歡樂，「我滿期待她們接下來的表現。」

鶯歌工商球員都非體育班學生，111學年HVL勇奪隊史第一座女甲級金盃，也是去年首屆登峰造極女子組冠軍，劉忠賢認為上屆陣容以三年級球員為主，可以算是「收割年」，今年進入換血階段，「其實接下來我們的想法就是磨練，來培養這些這些新血。」

今天為登峰造極賽邁出衛冕第一步，劉忠賢表示，可以看得出來子弟兵不會害怕，且打球也滿開心，氛圍很好，接續表現值得期待。

今年暑假鶯歌工商並沒特別參加盃賽磨練，但有因應新南向政策到馬來西亞移地訓練、交流，再到登峰造極挑戰衛冕，劉忠賢希望藉由去年首度參賽就奪冠的經驗來勉勵學妹，再延續到HVL。

2023登峰造極青年排球邀請賽的賽程將持續到31日，上屆HVL男甲前8名的華僑高中、豐原高商、內湖高工、麥寮高中、明德高中、屏榮高中、頭城家商、龍津高中，以及女甲前6名的鶯歌工商、東山高中、華僑高中、中山工商、內湖高中和南湖高中都齊聚台北市立體育館4樓，成HVL新賽季「前哨戰」。

HVL 排球 南湖高中

延伸閱讀

排球／登峰造極青年邀請賽 衛冕軍華僑高中首戰告捷

排球／中華男排不敵韓國 亞錦賽獲第6

排球／男排亞錦賽中華隊逆轉巴林 分組第1晉級12強

排球／國家隊主視覺、周邊公佈 廖苡任：對球員很特別

相關新聞

排球／衛冕軍鶯歌工商進入換血期 登峰造極磨經驗

上季勇奪隊史HVL女甲級首冠的鶯歌工商，今天迎接2023登峰造極青年排球邀請賽首戰，面對南湖高中以25：15、25：17...

亞運／馬術馬匹運送費 體育署長指示全額補助800萬

杭州亞運將於9月23日開幕，中華民國馬術協會在臉書PO文透露馬術運動的馬匹運送費用還有缺口，希望全民相挺。體育署長鄭世忠...

長榮中學網球創佳績 陳冠守全國青少年16歲級排名第1

台南市私立長榮中學今年成立網球隊，在教練鄭偉揚的帶領下，逐創佳績。陳冠守除榮獲筑波木笑盃（A級）全國青少年網球錦標賽16...

健美／差一步包3冠！台灣健兒陳錦煌亞錦賽勇奪2金1銀

為期2天的「IFBB ASIAN CHAMPIONSHIP LEBANON 2023 」IFBB亞洲錦標賽昨天在黎巴嫩首...

足球／西班牙奪冠女足球員遭足協主席強吻 教練團成員請辭

西班牙女足世界盃奪冠後，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯嘴對嘴親吻球星艾爾莫索惹議，如今奪冠隊伍除了教頭比爾達（Jorg...

足球／西班牙足協主席強吻女球員 遭FIFA停職

西班牙女足世界盃奪冠後，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因為口對口親吻球星艾爾莫索，引發喧然大波，今天遭國際足球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦