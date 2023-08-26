快訊

共軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空

板橋42年餐廳「來得福」明熄燈 在地人不捨哭...訂位爆

2位明星檢察官為何轉任律師？這制度成壓倒最後稻草

羽球／不敵名將瑪琳抱憾 戴資穎：應是我最後一次世錦賽

中央社／ 台北26日電
戴資穎不敵名將馬琳。 美聯社
戴資穎不敵名將馬琳。 美聯社

台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單8強賽，以16比21、14比21不敵3屆世錦賽金牌、西班牙好手瑪琳，無緣4強，她賽後在個人IG限時動態寫下：「努力看起來是還不夠。」

世界排名第4的戴資穎在東京奧運拿下銀牌後，過去2年參加世錦賽都登上頒獎台，分別拿下1銀、1銅，這次征戰在丹麥首都哥本哈根舉辦的世錦賽，闖進8強，只差1勝就能達成連3屆奪牌紀錄。

戴資穎8強賽對手為曾在2014、2015、2018年世錦賽奪得金牌的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），雙方過去19次交手，戴資穎以10勝9敗略占上風。

戴資穎開賽在5比5平手時，被對手連得5分拉開差距，隨後即使試圖追分，仍未能將差距縮小至3分內，以16比21將首局拱手讓人。

戴資穎次局浪費開局6比2領先優勢，在技術暫停過後，被對手反超，戴資穎無力扭轉戰局，最終以14比21落敗。

戴資穎賽後在Instagram發文表示：「這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助，也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」

戴資穎先前曾表態將於明年底退休，今年將是她在世錦賽最後一舞，卻無緣4強，她有感而發在IG限時動態留言：「把所有的情緒，轉換成動力，努力看起來是還不夠。」

另外，男單部分，「羽球王子」王子維8強賽先盛後衰，以21比18、15比21、13比21輸給泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣晉級。

戴資穎 世錦賽 羽球

延伸閱讀

羽球世錦賽／難擋馬琳扣殺猛攻 戴資穎8強止步

羽球世錦賽／戴資穎連8屆晉8強 王子維也創生涯紀錄

羽球世錦賽／戴資穎直落二挺進16強 男雙楊肉盧也晉級

羽球世錦賽／16強起場場硬仗 戴資穎盼突破過往成績

相關新聞

羽球／不敵名將瑪琳抱憾 戴資穎：應是我最後一次世錦賽

台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單8強賽，以16比21、14比21不敵3屆世錦賽金牌、西班牙好手瑪琳，無緣4強，...

羽球世錦賽／難擋馬琳扣殺猛攻 戴資穎8強止步

在連續8屆世錦賽都闖進到8強後，戴資穎今天凌晨在8強賽遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）卻陷入苦戰，最...

羽球世錦賽／王子維遭昆拉武特逆轉 無緣4強仍創最佳

我國「羽球王子」王子維在今年世錦賽挺進男單8強賽後已創下個人生涯最佳紀錄，今天面對世界排名第3名的泰國一哥昆拉武特（Ku...

U12巧固球賽／北市民生國小女將 勇奪冠軍

北市民生國小巧固球隊由4年級至6年級學生組成，歷經努力不懈的訓練下，今年取得中華台北國小女生U12組組訓代表權，8月18...

足球／強吻女球員嘴 西班牙足協主席將引咎辭職

媒體今天報導，西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因在女足世界盃決賽頒獎典禮上，強行親吻西班牙隊一名女球員的嘴，而受...

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

美國傳奇摔角選手外耶特（Bray Wyatt）今天傳除因心臟病猝逝，享年36歲，令眾多世界摔角迷感到不捨。WWE創意主管Triple H證實這項消息，巨石強森也發文表達哀悼。 外耶特本名羅通達（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦