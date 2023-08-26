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羽球世錦賽／王子維遭昆拉武特逆轉 無緣4強仍創最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。 圖／聯合報系資料照片
王子維。 圖／聯合報系資料照片

我國「羽球王子」王子維在今年世錦賽挺進男單8強賽後已創下個人生涯最佳紀錄，今天面對世界排名第3名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），在首局率先拿下的情況下，最終卻以21：18、15：21、13：21遭逆轉，無緣4強。

王子維去年在世錦賽挺進到16強賽已創下個人生涯最佳成績，儘管今年因為上半年的表現起伏，導致他世界排名下滑到第29名，不過這次世錦賽他仍是一路過關斬將，包括在32強賽與16強賽先後擊敗中國大陸名將陸光祖與李詩灃，挺進到8強賽後再度改寫個人紀錄。

今天面對世界排名第3名，且生涯對戰還不曾贏過的昆拉武特，王子維在首局就打出精彩表現，在14：15落後時打出一波5：0攻勢逆轉，並以21：18先下一城。

第二局昆拉武特拉快進攻節奏後，讓王子維陷入困境，在11：10時被打出一波7：0攻勢逆轉，儘管在昆拉武特以20：12取得8個局點時，王子維成功化解了前3個，但昆拉武特仍是靠著一記殺球觸網帶後過網，以21：15扳平。

決勝局前段兩人則是展開激烈的拉鋸戰，對王子維的體能形成巨大考驗，甚至因為延誤比賽節奏遭到裁判警告，昆拉武特也把握住機會一度將領先差距擴大到9分，儘管王子維一路在後苦苦追趕，但最終仍是以13：21敗下陣來無緣4強。

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