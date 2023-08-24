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足球／西班牙歐盟高官讚女足隊失言 性別歧視風波火上加油

中央社／ 馬德里23日綜合外電報導
歐洲聯盟對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell）。路透社
歐洲聯盟對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell）。路透社

西班牙女子足球隊20日於世界盃奪得冠軍，即便舉國歡慶，表達歡喜的方式卻引來不少性別歧視爭議，特別是西班牙籍歐洲聯盟對外事務高級代表波瑞爾的失言，引發國內眾怒。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，西班牙在女足世界盃贏得的勝利因性別歧視風暴蒙上陰影，波瑞爾（Josef Borrell）今天火上加油，他表示：「很高興我國女性正在學習像男性一樣踢足球，這本身就已經是一個非常好的消息了。」

波瑞爾先是回顧球星伊涅斯塔（ Andrés Iniesta）於2010年南非世界盃決賽中為西班牙男子足球隊攻入致勝球的往事，然後就發表前述不合時宜言論，引起嘩然。這絕不是波瑞爾第一次失言。

就在幾天前，西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）才因嘴對嘴親吻獲勝女子隊球員艾爾莫索（Jenni Hermoso），引發了不滿性別歧視的公憤。

20日的女足世界盃決賽中，西班牙隊以1比0戰勝英格蘭隊，首次贏得這項大賽金盃。

然而，在盧比亞雷斯的親吻事件後引發了指責，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）譴責這位足協主席，政府要求對他的行為進行緊急調查。

盧比亞雷斯事件所以引發外界憤怒，是因西班牙皇家足球協會與女球員之間長期不和。去年9月有15名女球員寫信告訴足協，她們因足協的管理方式以及與教練比爾達（Jorge Vilda）之間的爭執選擇退出國家隊。

今年雖然其中有少數球員最終還是選擇回到球隊效力，但多數依然持續罷賽而錯過了此次女足世界盃的勝利之戰。

皇家 比爾 英格蘭

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