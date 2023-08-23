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女足世界盃／西班牙帶金盃回家 2萬名球迷上街狂賀勝利

中央社／ 馬德里23日專電
西班牙女足帶世界盃冠軍回國。 路透社
西班牙女足帶世界盃冠軍回國。 路透社

西班牙女子足球隊首度奪下世界盃冠軍後，21日晚間抱著獎盃飛回馬德里，與超過2萬名球迷一同慶祝「紅衣軍團」史上第一次勝利，現場氣氛既歡樂又感人。

西班牙女足20日在世界盃決賽以1比0擊敗英格蘭，贏得隊史首座冠軍，全國民眾歡欣鼓舞，許多球迷隔著電視流下感動的淚水。

冠軍隊伍賽後即刻從澳洲雪梨飛回西班牙，21日晚間抵達首都馬德里機場，立即抱著獎盃搭上「冠軍巴士」遊街，一路上受到熱情民眾夾道歡迎。西班牙球隊傳統的慶祝地點西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）噴泉，也打上西班牙國旗色彩的燈光，歡迎這群國家英雄光榮返家。

當晚的慶祝活動在馬德里河畔的國王橋舉行，下午已有球迷陸續抵達等候，當「冠軍巴士」載著新科世界冠軍們抵達現場時，超過2萬名的球迷和粉絲熱烈歡呼，興奮高喊「冠軍、冠軍、冠軍」，沈醉在勝利的狂喜裡。

奪冠功臣後衛卡孟納被隊友高高拋起。 路透社
奪冠功臣後衛卡孟納被隊友高高拋起。 路透社

根據20分鐘報（20 minutos），慶祝晚會最激動人心的時刻，是後衛卡孟納（Olga Carmona）登台時，受到全場鼓掌致意。卡孟納在冠軍賽攻門得分，助西班牙擊敗英格蘭，但是她在賽後才得知，她的父親已在決賽前兩天過世。

她在舞台上向球迷發表感言時表示，對她而言，昨天充滿了各種情緒，本是她一生中最美好的一天，但也成了最壞的一天。她說：「這裡有著你們喜愛的星星（西班牙文的星星也有「明星」的意思），但天上也有很多星星曾經陪伴著我們。」全場民眾為之動容。

慶祝活動在歡笑和淚水、音樂和舞蹈中劃下句點，但是許許多多期望成為足球運動員的西班牙女孩，都在這趟世界盃旅程中受到了莫大的鼓舞，種下了夢想的種子。

英格蘭 國民

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