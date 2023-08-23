羽球世錦賽／周天成晉級16強戰安賽龍 戴資穎今晚登場

2023世界羽球錦標賽本周在丹麥哥本哈根開打，我國羽球一哥周天成今天在單打32強賽登場，面對世界排名第104名的美國台裔好手舒之顥，最終僅花30分鐘就以21：8、21：12直落二晉級，而今天晚間我國羽球一姊戴資穎也將在女單32強賽登場。

世界排名第10名的周天成，去年世錦賽挺進到4強賽創下個人生涯最佳成績，而今年再度回到世錦賽舞台，他也先在首輪擊敗瓜地馬拉選手柯登（Kevin Cordon），維持了連續六屆參賽都至少打進到32強的紀錄。

而今天凌晨登場的32強賽，周天成則是生涯首度遭遇美國台裔選手舒之顥，父母都來自台灣的舒之顥，過去5度向世錦賽叩關都在首輪就止步，今年則是在64強賽擊敗奈及利亞選手奧佩約里（Anuoluwapo Juwon Opeyori），拿下生涯在世錦賽的首勝。

不過舒之顥今天遭遇周天成，雙方在排名與實力都有一段落差的情況下，周天成可說是輕鬆應戰，在首局就打出7：0開局攻勢，儘管局中一度被追到1分差，但局末又打出9：0攻勢關門，第二局則是在開賽一度落後的情況下，局中擺脫對手糾纏後一路領先到局末，在比賽第30分鐘收下勝利，搶下16強賽門票，下一輪將是對上地主球王安賽龍（Viktor Axelsen）。

而在第二天賽程中取勝的還包括我國「羽球王子」王子維，他在與中國大陸陸光祖之戰苦戰86分鐘後以21：16、18：21、21：19勝出，16強賽將對上大陸李詩灃。

至於在雙打賽場上，我國女雙組合許雅晴／林琬清則是在64強賽以21：4、21：5擊敗模里西斯組合，混雙葉宏蔚／李佳馨則是在32強賽以21：18、21：15擊敗美國組合，挺進到16強。

而在女單賽場上，我國好手許玟琪、白馭珀，則分別遭到泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）與大陸陳雨菲擊退，雙雙止步於32強賽，至於首輪輪空的我國一姊戴資穎今天晚間也將在32強賽登場，遭遇丹麥克里斯多福森（Line Christophersen）。