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網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

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網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇（Novak Djokovic）奪下個人生涯第3座辛辛那提名人賽冠軍，這也是他生涯第39次奪下1000分級名人賽冠軍，持續堆高網球單打選手最多座名人賽冠軍的障礙。 路透
約克維奇（Novak Djokovic）奪下個人生涯第3座辛辛那提名人賽冠軍，這也是他生涯第39次奪下1000分級名人賽冠軍，持續堆高網球單打選手最多座名人賽冠軍的障礙。 路透

辛辛那提名人賽男單冠軍戰重演溫網決賽戲碼，這次約克維奇（Novak Djokovic）復仇成功，他花費3小時49分鐘，以5：7、7：6（9：7）、7：6（7：4）逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。

這是2012年以來，首次有世界男單前2好手在辛辛那提決賽對決。約克維奇本場比賽展現韌性，次盤搶七遭遇5：6賽末點，成功逃過。決勝盤錯失4個冠軍點，最後仍在搶七壓制阿爾卡拉斯，拿下個人生涯第3座辛辛那提賽冠軍。這場比賽耗時3小時49分，也打破大會紀錄。

約克維奇賽後受訪時表示這場比賽太瘋狂了，「這絕對是我人生中最困難的比賽之一。從比賽開始到結束，我們經歷很多高低起伏，令人難以置信的得分，糟糕的局面，中署，重新振作。」

在鏖戰了3小時49分鐘後，約克維奇（Novak Djokovic，圖）終於報了溫網決賽的一箭之仇，逆轉擊敗阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），約克維奇當場壓力釋放，撕開上衣霸氣大吼。 路透社
在鏖戰了3小時49分鐘後，約克維奇（Novak Djokovic，圖）終於報了溫網決賽的一箭之仇，逆轉擊敗阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），約克維奇當場壓力釋放，撕開上衣霸氣大吼。 路透社

「這是我參加過最困難也最令人興奮的比賽之一，這是我每天努力工作的原因。我從未懷疑自己在關鍵時刻能打出A級的比賽，我對此感到很興奮。」約克維奇說。

這場比賽過後，約克維奇生涯1069勝，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和傳奇球星藍道（Ivan Lendl），獨居歷史勝場數第3名，只落後康諾斯（Jimmy Connors）的1274勝和費德勒（Roger Federer）的1251勝。

年僅20歲的西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz，圖）在第二盤錯過自己的冠軍點，決勝盤也逃過約克維奇（Novak Djokovic）的4個冠軍點，但最終仍落敗。 美聯社
年僅20歲的西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz，圖）在第二盤錯過自己的冠軍點，決勝盤也逃過約克維奇（Novak Djokovic）的4個冠軍點，但最終仍落敗。 美聯社

約克維奇 阿爾卡拉斯

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