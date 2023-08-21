自行車／淡水單車輕旅行

金色水岸自行車道

晨騎是最美的獨處時光，一早來一趟單車淡水輕旅行。

本次騎乘路線：蘆洲家裡出發－八里自行車道－關渡橋－金色水岸自行車道－竹圍捷運站－紅樹林捷運站－淡水文化園區（殼牌故事館）－淡水捷運站－淡水河岸自行車道－淡水老街－真理街老牌阿給吃早餐－小白宮－淡江中學－真理大學－淡水紅毛城－海關碼頭－淡水雲門舞集園區－淡水濱海路輕軌－三芝淺水灣芝蘭公園觀景平台－雙灣自行車道－Villa Sugar 淺水灣景觀咖啡－新埔海堤－母校新埔工專（聖約翰科技大學）－原路返回

騎乘時間：約 3 小時

全程時間：約 4 小時 30 分鐘

全程距離：約 52 公里

淡水，是一個充滿歷史的小鎮。位處臺北盆地淡水河系出口，扼守北臺灣大門，西元1858年開港通商，是臺灣北部最早開發的港口，境內除淡水河口狹小平原外，泰半為大屯山陵所被覆。今日的淡水區，舊名「滬尾」，而「淡水」則是一個總稱，泛指淡水河流域一帶，甚至是整個北臺灣。

今天選擇的騎乘目標就是到達三芝淺水灣的《芝蘭公園觀景平台》，北海岸沿線有海灣沙灘景致和純樸的漁村風光，一路上景觀豐富，景色優美，真得很適合單車或健走旅行。

今天一早走《八里左岸自行車道》及《金色水岸自行車道》到達淡水捷運站，然後先騎到《真理街老牌阿給》來吃早餐，享用美味的淡水阿給加上魚丸湯。

享用完美味早餐之後就沿著真理街依序造訪了《小白宮》《淡江中學》《真理大學》《淡水紅毛城》《海關公園》等景點，之後沿著中正路騎到位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的《淡水雲門舞集園區》。

之後沿著中正路轉沙崙路，轉濱海路來到《淡水輕軌》，再接上《淡金公路》，《淡金公路》屬於平易近人的路線，沿路坡度多為平坦的道路，偶有幾處起伏較大，坡度大約6%且較長的長坡，是蠻適合練習長距離騎乘的路段。

沿著《淡金公路》騎到了三芝淺水灣的《芝蘭公園觀景平安》，由於今天是假日，所以來觀景平台的觀光客特別的多，拍完照後就起程返回。

回程時先來到以前就讀五專時的母校《新埔工專》（現在改名聖約翰翰科技大學），在新埔海堤及校園繞了一圈後即完成了今天單車淡水輕旅行的美好行程。

一早從蘆洲家裡出發，騎乘八里自行車步道

上關渡橋接金色水岸自行車道

淡水文化園區（殼牌故事館）

淡水老街

淡水真理街老牌阿給

美味可口的淡水阿給＋魚丸湯

小白宮

淡江中學

真理大學

淡水紅毛城

海關碼頭

海關碼頭

淡水雲門舞集園區

淡水濱海路輕軌

三芝淺水灣《芝蘭公園觀景平台》

雙灣自行車道

三芝淺水灣

Villa Sugar 淺水灣景觀咖啡

Villa Sugar 淺水灣景觀咖啡

新埔海堤

新埔海堤

新埔海堤

母校－新埔工專（聖約翰科技大學）降臨堂

母校－新埔工專（聖約翰科技大學）校徽

母校－新埔工專（聖約翰科技大學）風雨操場

母校新埔工專（聖約翰科技大學）校園林蔭大道