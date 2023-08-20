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射擊／世錦賽田家榛排第7遞補獲奧運資格 台將第5人

中央社／ 台北20日電
田家榛。 報系資料照
田家榛。 報系資料照

台灣女子射擊好手田家榛今天在亞塞拜然巴庫舉行的世界錦標賽，雖在女子25公尺手槍決賽排第7，但仍靠著遞補順利取得巴黎奧運門票，也是台灣第5人。

台灣目前已經取得巴黎奧運參賽資格的選手，包括男子不定向飛靶的楊昆弼、田徑男子跳遠林昱堂、田徑男子400公尺跨欄彭名揚、游泳男子200公尺蝶式王冠閎，以及今天的射擊女子25公尺手槍田家榛。

田家榛在今天登場的女子25公尺手槍項目資格賽以慢射298分、速射293分，總分591分高居所有參賽選手排名第1，順利晉級到僅有8人參賽的決賽。

決賽當中，前4輪結束後先淘汰了印度選手成為第8名，接著第5輪結束後，田家榛跟伊朗選手同為11分，再經過定生死的加射後田家榛不幸落敗。

儘管如此，因為前7名的選手中已有3人早在這世錦賽前就取得奧運參賽資格，所以剩餘的4名選手不論最終決賽的排名，都能靠著遞補取得巴黎奧運參賽門票。

依照世界射擊總會（ISSF）規定，只要在女子25公尺手槍獲得前4名的選手，就可提前獲得明年巴黎奧運的參賽門票。

田家榛的爸爸同時也是教練田兆枝在接受中央社記者訪問時笑說：「以往慢射是家榛比較弱的地方，沒想到這次表現近乎滿分，所以決賽前我們知道只要淘汰1個人就能獲得奧運門票，而剛剛好我們也就贏一個人。」

8月20日剛好是田兆枝的生日，他笑說女兒給了他一份最棒的生日禮物。

田兆枝透露：「已經40歲的田家榛其實右手一直都有舊傷，所以這次來世錦賽之前我們就刻意降低訓練量，讓她手臂舒服一點，看起來是有獲得效果，不然她每天上午都至少練超過250發，對她來說也是很大的負荷。」

這次世錦賽達成階段性目標後，田家榛接下來又將面臨亞運的挑戰。田兆枝說：「我很有信心至少可以闖進決賽（資格賽前8），但到了決賽後瞬息萬變，想要奪牌還需要一些運氣的幫助。」

田家榛 世錦賽 田徑

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