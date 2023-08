射箭／遭南韓清盤 反曲弓男團世界盃巴黎站銀牌作收

中華反曲弓男團今天在射箭世界盃巴黎站冠軍戰遭到南韓隊「清盤」,以0:6的積分落敗再次「銀恨」,連續4站世界盃都無緣奪得金牌,與今天出賽的中華反曲弓女團雙雙以銀牌作收。

第一局南韓隊前3箭就射出29分高分,中華隊雖然由魏均珩領頭射出10分箭還以顏色,但接下來戴宇軒8分、蘇于洋9分箭,處於落後壓力;再輪回南韓隊更射出連續3支10分箭,中華隊則是9分、8分、9分,以53:59讓出首局。

第二局中華隊則是2支9分箭、1支8分箭開局,南韓隊依舊保持高標,連射3支10分箭,中華隊雖有戴宇軒補上10分箭,但總計52分仍輸給南韓隊的59分超水準演出。

背水一戰的第三局,中華隊由魏均珩、蘇于洋兩支10分箭加上戴宇軒9分箭,給予南韓隊壓力,反而出現連續3支9分箭,接著魏均珩再次射出10分箭,取得56分,不料南韓隊很快回穩,又是連續3支10分箭,反以57分逆轉。

中華男團在巴黎站首輪6:0輕取丹麥,次輪歷經加射後以5:4險勝法國,8強再以5:3淘汰中國大陸,4強賽6:0擊敗印度晉級金牌戰,但仍遭到南韓攔截。

Korea grabs second gold medal at the Hyundai Archery World Cup. 🥇🇰🇷#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/ZGPQXF90tD