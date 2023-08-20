射箭／遭南韓清盤 反曲弓男團世界盃巴黎站銀牌作收

中華反曲弓男團今天在射箭世界盃巴黎站冠軍戰遭到南韓隊「清盤」，以0：6的積分落敗再次「銀恨」，連續4站世界盃都無緣奪得金牌，與今天出賽的中華反曲弓女團雙雙以銀牌作收。

第一局南韓隊前3箭就射出29分高分，中華隊雖然由魏均珩領頭射出10分箭還以顏色，但接下來戴宇軒8分、蘇于洋9分箭，處於落後壓力；再輪回南韓隊更射出連續3支10分箭，中華隊則是9分、8分、9分，以53：59讓出首局。

第二局中華隊則是2支9分箭、1支8分箭開局，南韓隊依舊保持高標，連射3支10分箭，中華隊雖有戴宇軒補上10分箭，但總計52分仍輸給南韓隊的59分超水準演出。

背水一戰的第三局，中華隊由魏均珩、蘇于洋兩支10分箭加上戴宇軒9分箭，給予南韓隊壓力，反而出現連續3支9分箭，接著魏均珩再次射出10分箭，取得56分，不料南韓隊很快回穩，又是連續3支10分箭，反以57分逆轉。

中華男團在巴黎站首輪6：0輕取丹麥，次輪歷經加射後以5：4險勝法國，8強再以5：3淘汰中國大陸，4強賽6：0擊敗印度晉級金牌戰，但仍遭到南韓攔截。