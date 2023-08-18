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足球／象牙海岸安以恩領證 第2位歸化台灣足球員

中央社／ 台南18日電
來自象牙海岸的安以恩（左）來台5年，身為台灣女婿的他，14日在台南市政府南戶政事務所領取身分證，成為第2位歸化台灣國籍的足球員。（移民署提供） 中央社
來自象牙海岸的安以恩（左）來台5年，身為台灣女婿的他，14日在台南市政府南戶政事務所領取身分證，成為第2位歸化台灣國籍的足球員。（移民署提供） 中央社

來自象牙海岸的安以恩，來台5年，身為台灣女婿的他，不僅妻子剛生下寶寶，也成為第2位歸化台灣國籍的足球員，日前在台南領取身分證時說：「我終於有機會代表台灣出賽」。

目前效力於台南市台灣鋼鐵足球隊的27歲安以恩，14日先前往移民署南區事務大隊台南市第一服務站領取定居證，再到府南戶政事務所領取身分證，以高級專業人才成為第2位歸化台灣國籍的足球員。

安以恩從小就有足球夢，專司前鋒，努力練球，希望有朝一日站上歐洲甲級聯賽的舞台，但他的足球之路不順遂，早年離開家鄉到海外發展，初期成績不如預期，又因人生地不熟，差點遭到詐騙。

安以恩5年前因緣際會來到台灣加入足球隊，一開始在大同公司足球隊，去年在台鋼足球隊踢球，藉由自身努力及海外踢球累積的豐富經驗，讓他多次帶領球隊奪下總冠軍，並曾獲得中華民國「企業甲級足球聯賽」金靴獎及最佳球員等殊榮。

安以恩去年搬到台南，妻子今年6月生下寶寶，他將成功歸功於妻子說：「妻子是他人生中的摯愛與珍寶」。在妻子眼中的安以恩，則是個脾氣好、有耐心的100分老公，更是個非常敬業的球員，不怕辛苦，當時深受吸引，才在交往1年後決定攜手終身。

安以恩表示，未來將竭盡全力，爭取每次代表台灣出賽的機會，更要以好成績讓全世界看見台灣，回報台灣的肯定。

台鋼

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