女足世界盃／澳洲無緣決賽 仍創國內收視率紀錄
澳洲國家隊昨天在世界盃女子足球賽4強賽敗給英格蘭，無緣爭冠。但今天公布的數據顯示，這場比賽創下澳洲有紀錄以來最高的電視收視率，她們英勇的表現吸引了全國民眾的目光。
法新社報導，約有2500萬人口的澳洲一度有1150萬人收看這場在雪梨進行的比賽，平均觀眾為713萬人。英格蘭隊最後以3比1拿下勝利。
澳洲的免費電視頻道（free-to-air）「七號電視網」（Channel Seven）表示，這是自2001年建立現行收視統計系統以來收視率最高的節目，無論是在運動類別還是其他。
「七號電視網」運動部門主管馬丁（Lewis Martin）說：「澳洲國家女子足球隊改寫了歷史…昨晚全國都入迷了，國家隊竭盡全力踢球，讓我們所有人都感到自豪。」
今天的收視數據不包含那些透過付費的澳星運動（Optus Sport）頻道看比賽的觀眾。
澳洲輸掉這場比賽後，將於19日在布里斯本與瑞典隊爭季軍。
英格蘭20日將在雪梨的澳洲體育場（StadiumAustralia）與西班牙爭冠。
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