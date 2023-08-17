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東港短道滑冰高手 盼為國爭光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東東港14歲黃芊華（右）日前奪牌後，開心拿出國旗與南韓籍教練合影。圖／東港高中提供
屏東東港14歲黃芊華（右）日前奪牌後，開心拿出國旗與南韓籍教練合影。圖／東港高中提供

屏東縣東港14歲囡仔黃芊華自小就是直排輪好手，9歲和家人到加拿大遊學滑冰解癮，愛上競速溜冰，在家人支持下無縫接軌，去年在義大利國際青年短道競速滑冰賽奪金，上周參加美國鹽湖城Desert Classic短道競速滑冰賽再奪銅，盼2026年代表台灣參加米蘭冬奧短道滑冰賽。

黃芊華是屏東東港人，因才藝興趣廣泛，小一下學期開始在家自學，也加入東港以栗國小直排輪隊，曾赴加拿大參加直排輪競速賽獲5項金牌及個人總冠軍；9歲時與家人到加拿大遊學滑冰，展露過人天分，母親特地為她找南韓籍教練精進技術，現寄籍東港高中國中部。

校方表示，黃芊華去年在有20國、300餘人參賽的義大利青年短道競速滑冰賽奪金。

這次在美國鹽湖城的競賽，前2日比賽換算積分後，黃芊華闖進500公尺1至5名決賽，4名對手都是滿18歲大學好手，她雖是第2名抵達終點，惜因犯規判罰，積分受影響退居銅牌。

黃芊華說，當年從排直排輪轉換滑冰時，加拿大籍教練並不看好，認為她學不來，但她練了2個月掌握技巧、平衡後，拿下當地地區賽金牌，跌破眾人眼鏡，自此充滿自信，更感謝母親一路以來支持陪伴，有信心2026年冬奧短道滑冰賽為台灣爭光。

加拿大 東港 義大利

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