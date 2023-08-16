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足球／內馬爾沙聯周薪達1億元 外媒曝向新東家提超誇張要求

聯合新聞網／ 綜合報導
內馬爾加盟沙烏地阿拉伯聯賽，據報條件超誇張，除了私人飛機外，還索要藍寶堅尼在內的8輛豪華車，將配專屬司機，24小時為他的家人及朋友服務。 路透
內馬爾加盟沙烏地阿拉伯聯賽，據報條件超誇張，除了私人飛機外，還索要藍寶堅尼在內的8輛豪華車，將配專屬司機，24小時為他的家人及朋友服務。 路透

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）離開巴黎聖日耳曼（PSG），正式加盟沙烏地阿拉伯聯賽豪門球隊希拉爾（Al Hilal），雙方簽署總值3.2億歐元（約新台幣111.6億元）合約，英國《太陽報》也揭露內馬爾對希拉爾的各式要求。

根據英國《太陽報》報導指出，內馬爾的周薪高達250萬英鎊（約新台幣1億元），他還向希拉爾隊索要藍寶堅尼在內的8輛豪華車，將配專屬司機，24小時為他的家人及朋友服務。

另外，居住的豪宅要有25個房間、3間三溫暖、冰箱要有他最愛的果汁，旅行要有私人飛機，休假住的旅館及餐費都由球團支出。

梅西（Lionel Messi）和內馬爾離隊後，PSG只剩姆巴佩（Kylian Mbappe）一名巨星。根據《巴黎人報》報導指出，內馬爾和姆巴佩其實已不合很久，兩人誤會和衝突持續升級，姆巴佩去年續約時，就曾要求PSG要和內馬爾分道揚鑣，內馬爾這次的離開，對姆巴佩來說反而是解脫。

內馬爾 姆巴佩

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