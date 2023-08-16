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田徑世錦賽／4台將參戰 中華田協秘書長和世界田總副主席相見歡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昱堂是首次參加世界田徑錦標賽。 聯合報系資料照
林昱堂是首次參加世界田徑錦標賽。 聯合報系資料照

2023年世界田徑錦標賽將於本周六點燃戰火，中華田徑隊共有4名選手與會，今天世界田徑總會在匈牙利布達佩斯舉行歡迎餐會，中華田協秘書長王景成親自出席，和世界田徑總會第一副主席布卡（Serhiy Nazarovych Bubka）相見歡。

田徑撐竿跳傳奇「鳥人」布卡是1988年漢城奧運金牌，2015年就曾以世界田總副主席身份來台，以貴賓身分出席新北市萬金石馬拉松記者會和開幕；布卡曾經是撐竿跳世界紀錄保持人，曾任烏克蘭前奧會主席，現任世界壯年運動總會主席。

中華田協秘書長王景成（右）和世界田徑總會第一副主席布卡在世錦賽餐會相見歡。圖／中華田協提供
中華田協秘書長王景成（右）和世界田徑總會第一副主席布卡在世錦賽餐會相見歡。圖／中華田協提供

今年世錦賽中華隊共取得4張資格，遞補入選男子110公尺跨欄的陳奎儒連三屆參賽，男子200公尺楊俊瀚、女子馬拉松曹純玉都是第2度獲得門票，上月亞錦賽「驚天一跳」打巴黎奧運標準的林昱堂成唯一世錦賽菜鳥。

中華隊最先出賽的陳奎儒，台灣時間20日下午7點05分將在預賽登場，林昱堂和楊俊瀚都是23日下午上陣，女子馬拉松賽程26日進行。

田徑 楊俊瀚 世錦賽

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