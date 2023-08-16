聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑世錦賽／4台將參戰 中華田協秘書長和世界田總副主席相見歡
2023年世界田徑錦標賽將於本周六點燃戰火，中華田徑隊共有4名選手與會，今天世界田徑總會在匈牙利布達佩斯舉行歡迎餐會，中華田協秘書長王景成親自出席，和世界田徑總會第一副主席布卡（Serhiy Nazarovych Bubka）相見歡。
田徑撐竿跳傳奇「鳥人」布卡是1988年漢城奧運金牌，2015年就曾以世界田總副主席身份來台，以貴賓身分出席新北市萬金石馬拉松記者會和開幕；布卡曾經是撐竿跳世界紀錄保持人，曾任烏克蘭前奧會主席，現任世界壯年運動總會主席。
今年世錦賽中華隊共取得4張資格，遞補入選男子110公尺跨欄的陳奎儒連三屆參賽，男子200公尺楊俊瀚、女子馬拉松曹純玉都是第2度獲得門票，上月亞錦賽「驚天一跳」打巴黎奧運標準的林昱堂成唯一世錦賽菜鳥。
中華隊最先出賽的陳奎儒，台灣時間20日下午7點05分將在預賽登場，林昱堂和楊俊瀚都是23日下午上陣，女子馬拉松賽程26日進行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言