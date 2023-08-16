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辛辛那提女網／美網前好彩頭 詹皓晴闖頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和墨西哥搭擋歐兒摩絲辛辛那提女網賽直落2過頭關。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和墨西哥搭擋歐兒摩絲辛辛那提女網賽直落2過頭關。圖／劉雪貞提供

前一站在蒙特婁首戰就碰到姊姊詹詠然詹皓晴和墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在「姊妹內戰」敗陣，不過轉戰辛辛那提開出紅盤，名列大會第7種子的台墨組合直落2拍下波蘭、瑞典聯軍蕾妮特（Magda Linette）／佩拉（Bernarda Pera），成3組台將中最先晉級的組合。

辛辛那提女網賽屬於WTA 1000層級大賽，雙打共32籤，我國共有3名女將分頭出擊，法網奪冠後再攜手的謝淑薇和大陸王欣瑜列第6種子，台墨組合排第7種子，剛在蒙特婁打進4強的詹詠然和大陸搭擋楊釗煊未列種子。

詹皓然組合今天率先出賽，面對蕾妮特／佩拉，台墨組合首盤2：2時連破對手2個發球局，連趕4局下以6：2先下一城。

第二盤台墨組合雖在第4局先遭破發，下一局馬上回破，接續發球局雖再度失守，但2：4落後下再度上演連保帶破連下4局戲碼，以6：4逆轉搶下勝利。

詹詠然／楊釗煊首戰將碰地主組合帕克絲（Alycia Parks）／湯森（Taylor Townsend），列第6種子的另組海峽組合首戰對手是俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／法國葛拉齊娃（Varvara Gracheva）。

詹詠然 謝淑薇 詹皓晴

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