辛辛那提女網／美網前好彩頭 詹皓晴闖頭關

前一站在蒙特婁首戰就碰到姊姊詹詠然，詹皓晴和墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在「姊妹內戰」敗陣，不過轉戰辛辛那提開出紅盤，名列大會第7種子的台墨組合直落2拍下波蘭、瑞典聯軍蕾妮特（Magda Linette）／佩拉（Bernarda Pera），成3組台將中最先晉級的組合。

辛辛那提女網賽屬於WTA 1000層級大賽，雙打共32籤，我國共有3名女將分頭出擊，法網奪冠後再攜手的謝淑薇和大陸王欣瑜列第6種子，台墨組合排第7種子，剛在蒙特婁打進4強的詹詠然和大陸搭擋楊釗煊未列種子。

詹皓然組合今天率先出賽，面對蕾妮特／佩拉，台墨組合首盤2：2時連破對手2個發球局，連趕4局下以6：2先下一城。

第二盤台墨組合雖在第4局先遭破發，下一局馬上回破，接續發球局雖再度失守，但2：4落後下再度上演連保帶破連下4局戲碼，以6：4逆轉搶下勝利。

詹詠然／楊釗煊首戰將碰地主組合帕克絲（Alycia Parks）／湯森（Taylor Townsend），列第6種子的另組海峽組合首戰對手是俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／法國葛拉齊娃（Varvara Gracheva）。