網球／接棒舉辦乙組賽事 格蘭盃9月6日登場開放報名

2023年格蘭盃大專乙組排名賽將在9月6日於國立虎尾技大學正式開打，即日起開始接受報名，今年賽事大會也力邀成大網球隊的張皓瑾和黃筱晴擔任活動代言人。

格蘭盃大專乙組排名賽是專為乙組球員打造的大專網球賽事，延續先前東方錶盃的精神續辦乙組網球賽事，格蘭英語創辧人蘇起銓表示，希望格蘭盃可以拓展所有大專生打網球的風氣，而且今年成都世大運的網球代表隊拿下「五金」成績，實在是難能可貴，希望乙組同學也可以迎頭趕上，希望能藉由格蘭盃提升自我的水準和參賽經驗。

在熱愛網球的格蘭英語董事長蘇起銓支持下，格蘭陸續舉辦過ITF格蘭英語職業女網賽，台灣國內也辦過格蘭盃青少年網球排名賽，但在東方錶盃已經停辦8年後，今年毅然決然接手續辦這項以大專乙組網球為主的賽事，讓台灣大專乙組網球選手有一個可以同場競技交流的機會。

今年首屆格蘭盃大專乙組排名賽，大會力邀成大網球隊的張皓瑾和黃筱晴擔任活動代言人，二位是乙組的常勝軍，獲獎無數，過去都曾經是全大運網球一般組團體冠軍成員，張皓瑾目前就讀於成大土木工程系、黃筱晴是成大電機研究所，兩人對於大會首度移至雲林虎尾科技大學比賽，都表示離自家主場更近，而且都有信心守住冠軍，歡迎全國各校球隊同學們組隊來向他們挑戰。