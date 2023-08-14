自由車／為世青賽暖身 地主新秀台灣盃國際場地經典賽留下金牌

今年奪下亞青金牌台灣小將張恩騰、李采蓉，今天在2023台灣盃國際自由車場地經典賽表現亮眼，各自都有金牌進帳，展現出台灣車壇未來新氣象；杭州亞運國手黃亭茵也在女菁組個人全能摘下第2金，首度入選亞運國手康世峰在爭先賽再添1金，兩天下來共包辦3金。

上午先進行男女青年組領先計分賽，青女15公里領先計分賽甫於6月亞錦賽奪下金牌的台北市台墨混血車手李采蓉，展現一流的衝刺能力，連續在第2、3和4次衝刺取得第一，並且搶先抵達終點獲28分比銀牌楊庭瑜領先有12分差距下輕鬆摘金，但李采蓉說：「比賽前兩天才剛感冒，狀況並不是很好，表現還算可以。」

雖然剛在亞錦賽奪下青女組2公里個人追逐賽摘金，但她謙虛的說：「我還有很多要學習的地方，特別是日本車手，像她們的衝刺等等都是我要多加學習的地方。」李采蓉下午在女青組7.5公里集體出發賽再添1金，單日2金到手。

青男組20公里領先計分賽，賽事到快結束前下起陣雨，最後以前十次衝刺來計分，同樣剛在6月亞錦賽青男組摘金且打破3公里個人追逐亞青紀錄的台中市隊新秀張恩騰，輕鬆以51分早早鎖定金牌。

張恩騰還在亞青賽中，他說：「有確實達到教練賽前的指示，除了要拿金牌外，還要協助隊友李靖烽奪銀都有達成，感覺目前的狀況還不錯，準備

慢慢調整到世青賽用最巔峰的狀況參賽。」

張恩騰、李采蓉都是目前台灣最受矚目的青年男、女車手，都將代表台灣參加23日於哥倫比亞舉行的世青場地錦標賽。

杭州亞運國手、阜冠國際車隊車手黃亭茵小試身手，今在女子菁英組個人全能賽前三項領先下，下午最後一項在20公里領先計分賽中，再拿下最多114分後，最終以144分打敗她亞運美式接力隊友曾可妡127分摘金。

黃亭茵透露，9日才從馬來西亞移地訓練回來，她笑說：「因為大馬騎的是250公尺一圈，回來騎的是333公尺一圈，今在幾次切進來時還會

有角度上的迷失，騎的不好，而且在最後12、13圈時有試著去突圍，但感覺差一點爆掉，後來就調整順順的騎完。」

今天男、女子菁英組爭先賽競爭特別激烈，男菁昨已經摘2金的康世峰今在爭先賽金牌戰中再度兩勝「學長」楊勝凱後摘下第3金，他說：「狀況還沒有到很火熱，但還可以接受，特別是金牌戰贏的並不輕鬆，我們各有優點，學長啟動好、爆發力強，第二場他先啟動，還好我有佔到內圈的優勢，用這場比賽來當做訓練很棒。」

女子爭先賽中，我國亞運國手王慈均4強賽以0：2不敵印度的特理亞莎（Triyasha Paul），最終只能屈居銅牌，金牌戰成為印度內戰，最終由盧特馬由里（Lute Mayuri Dhanraj）拿下金牌。

王慈均說：「印度這幾個速度都不錯，亞運應該也是同樣的陣容，我在戰術上和超車的點上都有失誤，還要再好好改進，希望明天第二場可以報回一箭之仇！」第2場經典賽明天同場地登場。