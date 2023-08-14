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網球／台塑盃會內名單出爐 4台將會外闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
地主好手尤敬謀，未失一盤晉級台塑盃會內賽。圖／中華網協提供
地主好手尤敬謀，未失一盤晉級台塑盃會內賽。圖／中華網協提供

台南市新營網球場登場的「2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽」，今天產出所有會內名單，地主尤敬謀繼昨天擊敗會外賽頭號種子末岡大和後，今天再擊敗同胞孟慶洋，順利收下會內賽門票，另名地主尹邦碩演出3盤逆轉勝，拍下日本對手柚木武，同樣前進會內賽。

台塑盃今天進行會外賽最終日賽程，誕生8名搶下會內賽門票的男子選手，共有4名台將搭上會內賽列車，包括昨天爆冷擊敗第一種子的尤敬謀，他過去面對孟慶洋互有勝負，雙方對彼此的球路相當熟悉，不過尤敬謀更擅長紅土作戰，強而有力的發球搭配反手切球，充分利用紅土場地的彈跳，讓對手摸不著頭緒，首盤僅僅花30分鐘就以6：3拿下。

第二盤孟慶洋提升一發進球率，以6：3扳回一城，經過第三盤「超級搶10」才由尤敬謀以10：5拿下。

台灣小將呂鎮宇會外最終輪面對本次參賽年紀最小的周曉風，首盤就上演50分鐘激鬥，呂鎮宇以6：4先下一城，第二盤在「搶7」中以7：6（7：3）拿下比賽，順利搭上會內賽列車。

明天將是台塑盃男子國際職業網球錦標賽會內賽首日，剛拿下成都世大運男子雙打以及男子團體雙料金牌的黃琮豪領銜種子，攜手其餘台灣好手包含李冠毅、尤敬謀、尹邦碩、呂鎮宇以及羅翊睿陸續登場，力拚將冠軍寶座留在寶島，也歡迎喜好網球的朋友踴躍前往新營網球場替台將們加油。

李冠毅 成都世大運 黃琮豪

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