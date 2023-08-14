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足球／傳內馬爾2年1.6億歐元轉戰沙國 姆巴佩重返PSG訓練

足球／傳內馬爾2年1.6億歐元轉戰沙國 姆巴佩重返PSG訓練

聯合新聞網／ 綜合報導
內馬爾(左)、姆巴佩(右)。 美聯社
內馬爾(左)、姆巴佩(右)。 美聯社

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）上周被爆想離開巴黎聖日耳曼隊（PSG），儘管他的父親兼經紀人出面闢謠，根據知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）今天爆料，內馬爾將轉戰沙烏地阿拉伯聯賽希拉爾隊（Al-Hilal），預計簽下2年1.6億歐元合約（約台幣55.8億）。

法媒《隊報》報導，雙方將簽下2年1.6億歐元合約，《RMC Sport》則指出，希拉爾願意為內馬爾支付9000萬歐元以上（約台幣30.2億）轉會費。

羅馬諾稍早透露，希拉爾正在準備正式文件，以完成內馬爾轉會。球員已同意這次轉會，將簽下2年合約，律師團隊會參與其中。另外，希拉爾已預約好體檢，正等待內馬爾團隊正式同意。

值得一提的是，先前傳出法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）也想離開PSG，希拉爾開出7億歐元試圖挖角。不過根據羅馬諾的消息，姆巴佩已經和PSG進行過積極對話，今天歸隊訓練。

內馬爾 姆巴佩

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