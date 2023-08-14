自由車／台灣盃國際場地經典賽回歸 亞運國手包5金

2023台灣盃國際自由車場地經典賽，後疫情時代首度移師台中市立自由車場舉行首日賽程，共有來自全球6國18支隊伍共126位車手參賽，入選

今年杭州亞運的9名亞運場地賽台灣國手們也齊聚登場，雖然9人都沒有特別為這項賽事特別做調整，但昨天首日賽程聯手摘下5金，「地主」台中市隊康世峰、王慈均更摘下雙金。

台灣盃國際自由車場地經典賽受疫情影響一度停辦，今年回歸，在國際自由車總（UCI）登錄為CL1 一級場地賽事，為頂尖選手躋身奧運資格、國家盃、世界錦標賽的必經途徑。台中市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視自由車運動發展，投入資源整建場館，培育無數自由車運動好手，歡迎各國頂尖選手到訪台中，同時邀請國人一起為地主隊加油打氣。

首日賽程上午先由同樣是亞運場地賽的奪牌重點項目男、女團隊競速賽率先登場，今年亞錦賽獲第5的台中市蕭美玉／王慈均／陳靖云今小試身手，在僅兩隊參賽下，蕭美玉／王慈均／陳靖云輕鬆飆出1分09秒427成績摘金，比銀牌印度亞運隊足足快了3.584秒；接著男隊楊勝凱／康世峰／蕭世鑫也以1分02秒737順利摘下男子菁英組金牌。

中華隊亞運自由車教練林昆鴻透露，由於已經接近杭州亞運，並沒有特別為這次經典賽做調整，賽前一樣維持一周三次重訓加上各自的專項訓練，讓他們藉由機車引導來衝刺帶出最大速度，他們都正處於疲勞期，所以這次成績算平平，但男子在早上第2場比賽第2棒的康世峰有「脫卡」的失誤，影響了幾秒鐘，在經典賽影響不大，但若在亞運就會相當致命，還必須要再多加練習。

林昆鴻表示，目前男、女隊都設定在亞運銅牌為目標，其中日本和中國實力最強，但也不是沒有可全力一搏的機會。

下午經過一陣「西北雨」賽事延後近1個小時後重新展開，在競爭最激烈的男、女子菁英組競輪賽，地主隊康世峰、王慈均都順利再摘下單日第2金。康世峰在自家裡的競輪賽幾乎無敵，連自己都忘記上一次在自家車場落敗是何時，但今賽完後說：「印尼由達特里（Yudha Terry）過去就是專練短距離，曾經在亞錦賽碰過，實力並不差，但我就把今天的比賽當成一場練兵，狀況還要再多多再做調整。」

9名亞運國手中，首日賽程唯獨張誌盛在男子菁英組個人全能中只屈居第6，沒能拿下獎牌，林昆鴻說：「大家都表現得還不錯，唯獨誌盛有點可惜，一方面他第一次入選亞運有心理上的壓力，同時，又有一些應該改變的地方卻無法攻變，他也欠缺一種比賽的霸氣，常常在落後時就有放掉的想法，未來他還要多多改進。」