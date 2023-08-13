桌球／TOTAL SWISS盃 紅隊奧運國手壓陣奪回20萬獎金

擁有陳秋丹、崔秀里等多名退役奧運國手的TOTAL SWISS紅隊，今天在「2023第五屆TOTAL SWISS長青桌球錦標賽」，以3：1敗擊敗去年霸主得和集團隊，贏得長青組團體賽冠軍和獎金20萬元，樂齡組的第一名則是得和集團、TOTAL SWISS名列第二。

TOTAL SWISS盃的團體賽，依年齡分成「長青」、「樂齡」兩種組別，較年輕的長青組，採7人5分制「男單、女雙、女單、男雙、男單」男、女生均需在40歲以上，其中一組男單需大於50歲、男雙兩人合計100歲以上；樂齡組男、女生分別要求至少有60歲和50歲，採6人5分制（雙、單、單、單、單），兩組的單雙打都不得重複出賽。

競爭最為激烈的是「長青組團體賽」，主辦單位在TOTAL SWISS紅隊連奪第一、二、三屆後，去年首度把冠軍獎金提高到20萬元後，竟大意敗給前緬甸國手「葉師父」葉旗山領軍的得和集團。

今年TOTAL SWISS紅隊秣馬厲兵，陣中除擁有96亞特蘭大奧運國手陳秋丹、2000雪梨奧運女雙搭檔崔秀里、游鳳芸，還有前中國國手王清、加山兵伍，這批選手一路過關斬將，輕取「快樂小週末」隊，再勝「雅樂桌球隊」，決賽遭遇去年冠軍得和集團。

TOTAL SWISS紅隊派出96年奧運國手陳秋丹，在女子單打以3：0力克前一銀好手鄭秀雲，贏得第一點。得和集團的前國手楊順祥／歐馬組合，在男雙以3：2逆轉擊敗魏君達／鄭光益，兩隊各勝一點戰成平手。

女子雙打方面，雪梨奧運女雙組合崔秀里、游鳳芸再度合拍，對抗前國手林麗如／林淑惠組合，兩隊在第一局打得難分高下，崔秀里／游鳳芸辛苦的以16：14拿下第一局後，接下來兩局再以11：7、11：9過關，直落三為TOTAL SWISS紅隊取得第二點的勝利。

接下來上場的是兩場男子單打，TOTAL SWISS紅隊派出松山家商教練加山兵伍、現任瑞典青少年國家隊教練王清，分別出戰得和集團的前台灣國手張雁書、多屆台灣長青桌球錦標賽冠軍的前緬甸國手葉旗山。

結果張雁書在昨天的雙打冠軍賽，不敵當年的老師王清，今天單打再和加山兵伍對決，還是以1：3敗陣，TOTAL SWISS紅隊因此拿下第三點，贏得第五屆長青組團體賽冠軍和20萬元獎金。