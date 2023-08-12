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多倫多名人賽／爆冷！ 頭號種子阿爾卡拉茲男單8強落馬

中央社／ 多倫多11日綜合外電報導
球王阿爾卡拉茲8強落馬，14連勝戰績戛然而止。 美聯社
球王阿爾卡拉茲8強落馬，14連勝戰績戛然而止。 美聯社

男網世界排名第一的西班牙新星阿爾卡拉茲今天慘遭滑鐵盧，以3比6、6比4、3比6不敵美國好手保羅，自多倫多名人賽（ATP Toronto Masters）淘汰出局，14連勝戰績戛然而止。

法新社報導，美國網球公開賽（US Open）將於兩週後開打，阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）為捍衛冠軍備戰，但他這整個禮拜狀況不佳，一直無法擺脫低迷手感。

頭號種子、20歲的阿爾卡拉茲與保羅（Tommy Paul）鏖戰超過兩個小時又15分鐘，他在比賽期間喃喃自語，並批評自己的表現。

世界排名第14的保羅上演去年在加拿大名人賽第2輪拍落阿爾卡拉茲的相同戲碼，他的4強賽對手將是第6種子辛納（Jannik Sinner）與法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）之役的勝方。

保羅擊敗阿爾卡拉茲再下一城，他賽後受訪時說：「我不確定我是否有致勝絕招，但我今天打了一場很棒的比賽。」

阿爾卡拉茲昨天歷經一番苦戰，才力退第3輪對手波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），他今天是連續第2場比賽在首盤陷入困境。

阿爾卡拉茲是現任溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）與美國公開賽冠軍得主，他今天擊出27記致勝球並出現30次非受迫性失誤，保羅則是擊出19記致勝球、有29次非受迫性失誤。

保羅 溫布頓

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